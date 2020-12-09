إدوارد كولستون .. تفاصيل القبض على محطمي تمثال تاجر الرقيق البريطاني

بعد ستة أشهر من إسقاط عددا من المتظاهرين البريطانيين لتمثال إدوارد كولستون، تاجر الرقيق البريطاني في القرن الـ 17، ألقت النيابة العامة البريطانية القبض على أربعة أشخاص اتهموا بارتكاب أضرار جنائية باسقاطهم تمثال إدوارد كولستون في مدينة بريستول.





ووفقًا لما ورد في صحيفة " ميترو" البريطانية انتزع المتظاهرون التمثال المثير للجدل لتاجر الرقيق من قاعدته، ثم جروه في شوارع المدينة ليلقوه في نهر أفون، خلال تظاهرة حملت عنوان: «حياة السود مهمة» في 7 يونيو الماضي .





ومن المقرر أن يخضع الجناة وهم على الترتيب: ريان جراهام ، 29 ، ميلو بونسفورد ، 25 ، جيك سكوس ، 32 ، و سيج ويلوبي ، 21 عامًا، لأول مرة أمام محكمة بريستول الابتدائية في 25 يناير القادم.





ربط المتظاهرون حبلًا حول النصب البرونزي التذكاري لتاجر الرقيق في القرن السابع عشر وسحبوه في مشاهد عُرضت في جميع أنحاء العالم، لكن تم استرداد التمثال في وقت لاحق من المياه من قبل مجلس مدينة بريستول وقيم أنه تعرض لأضرار بقيمة 3750 جنيهًا إسترلينيًا.





لم يتم إلقاء القبض على أي شخص في ذلك الوقت، لكن الشرطة فتحت تحقيقًا، وقالت النيابة العامة اليوم الأربعاء إنها سمحت بتوجيه اتهامات بعد مراجعة ملف أدلة من القوة.





قال متحدث باسم شرطة مدينة بريستول : " تُذكر دائرة الادعاء الملكية جميع المعنيين بأن الإجراءات الجنائية ضد الأربعة جميعًا مفتوحة الآن، وأن لهم الحق في محاكمة عادلة".





وأضاف: "من المهم للغاية ألا تكون هناك تقارير أو تعليقات أو مشاركة معلومات على الإنترنت يمكن أن تضر بهذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال".





أثار الاحتجاج الذي أقيم في أعقاب مقتل جورج فلويد في مينيابوليس نقاشًا عالميًا حول التماثيل وطرقها الاستعمارية، حيث تم هدم العديد من التماثيل الأخرى التي لها صلات بتجارة الرقيق، وأجرت المنظمات تحقيقات في أصول النصب التذكارية البارزة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.



