انفراد| البطل المجهول لعمليات زرع الكلى.. فاعل خير متخفٍ بالمنوفية جمع الآلاف لأبناء قريته

على غرار أسطورة «زورو» الخيالية، وتكريث دون دييجا فيجا حياته لإنصاف المظلومين ومساعدة الفقراء في بلدته بالمكسيك، تطوع فاعل خير من أبناء محافظة المنوفية بشكل خفي مانحا نفسه لقب «ابن زنارة» لتطوير قريته ومساعدة كل محتاج، من تجهيز عرائس، للمساعدة في عمليات زرع الكلى وتوفير ألبان للاطفال الرضع وغيرها من الاعمال الخيرية بمساعدة اهالي قريته «زنارة».





ابن زنارة

تواصل «صدى البلد» مع محمد محمد – اسم مستعار – لفاعل الخير الذي أخفى هويته عن الجميع على مدار ثلاث سنوات، استطاع خلالها تحقيق جزء من حلمه بتحويل قريته إلى المدينة الفاضلة، تحت اسم مستعار وهو «ابن زنارة»، من خلال تدشينه جروب على موقع التواصل الإجتماعي يتواجد عليه كل أهالي وابناء القرية، دون معرفة هوية المسئول، مفسرا السبب في ذلك : "لو عرفوا أنا مين الموضوع هيبقى شخصي وهيفتكروا إني بعمل كده عشان اتشهر" كما قال لـ «صدى البلد».





ترجع فكرة تدشين الجروب إلى قبل 3 سنوات حين تعرض أحد ابناء قرية تلا لحادث بالسيارة نقل على أثره للمستشفى، ولكن بسبب سوء حالته توفي في المستشفى فاقتحم أشقاؤه المستشفى ودمروا جهاز التنفس الصناعي الذي يصل ثمنه إلى 300 ألف جنيه فأراد محمد إصلاح علاج الأمر حينها وقاموا بجمع التبرعات لشراء جهاز جديد بالمستشفى نفسها.





عمليات زرع الكلى

يستكمل محمد – اسم مستعار رفض الإفصاح عن اسمه - ويبدو من صوته أنه في العقد الرابع أو الخامس من عمره، أن الجروب نال شهرة بعد هذا الموقف مما دفعه للسعي لتحقيق حلمه وهو تطوير القرية وتكاتف ابناء القرية ومساعدة المحتاجين، ومنها عمليات زرع الكلى الشهيرة، ويقول محمد: "عملنا عمليات زرع كلى كتير منها عملية في ديسمبر 2019 اتكلفت 200 الف جنيه لفتاة عمرها 20 سنة"، أما العملية الاخيرة تم جمع 300 ألف جنيه في وقت قياسي من 13 نوفمبر الماضي حتى الخامس من ديسمبر الجاري.





جمع التبرعات لزرع الكلى يتم وفق نظام محدد حيث يرفض محمد تسلم أي أموال تبرعات، وفي حالة عمليات زرع الكلى يتوجه إلى صندوق بريد زنارة ويدشن حساب باسم الحالة بعد التأكد من حاجتها لإجراء العملية، ويقول: "بخد كل احتياطاتي يعني الحساب ممنوع الحالة تسحب منه ولو ده حصل صندوق البريد بـ بيلغني، وبيتم الانفاق بواسطة شيخ مجدي الموثوق فيه هو مرافق للحالة".





أعمال خير

تشمل الأنشطة الخيرية الأخرى، إعداد وتوزيع شنط مواد غذائية لشهر رمضان، من خلال أيضا التعامل مع محل بقالة موثوق فيه، يبلغ محمد عبر الجروب مكان المحل للتبرع والحصول منه على الشنط، "أنا مش بمسك فلوس في أيدي والتعامل كله من خلال ناس موثوق فيها في القرية" كما قال محمد.





"الناس بتقول عني كل خير لكن محدش يعرف أنا مين"، إخفاء هوية ابن زنارة كما يلقب نفسه كان ضمن العهد الذي اتخذه قبل ثلاث سنوات، حتى انه أخفى الأمر عن أهله وأقاربه، ويمتلك هاتفين الأول شخصي والثاني يتعلق بهوية ابن زنارة، وكثيرا ما عرض عليه أهالي القرية من أعضاء الجروب الإفصاح عن هويته والتي من الممكن استغلالها لاحقا في ترشحه لمجلس النواب وخدمتهم من خلاله، ولكنه يرفض الانتفاع من الأمر بشكل شخصي.





استطاع ابن زنارة من خلال أعماله الخيرية مساعدة المئات من أبناء قريته، ومنها تعمير 4 بيوت تضررت من مياه الأمطار في مارس الماضي، وتكلف إعمار المنزل الواحد 100 ألف جنيه، وتجهيز العرائس، وتوفير ملابس العيد بمبلغ 150 جنيه لكل فرد، وتوفير أنابيب أكسجين جاهزة لأي حالة بالإضافة إلى الإسعافات الأولية، وجهاز تنفس صناعي وجهاز قياس السكر في الدم، ويتم الحصول على أيا منه من خلال الشات الاستشاري على الجروب للمناقشات.





احتياطات لازمة

يتم توفير لبن أطفال للرضع أيضا، ويتم من خلال طريقة تمنع استغلاله، حيث يتوجه المتبرع إلى صيدلية موثوق بها، وبعد جمع المبلغ المطلوب تتوجه الحالة للصيدلية للحصول على اللبن بمعدل علبة كل 3 أيام، ولكن يقوم الصيدلي بفتح العبوة ونزع علامات الأمان بها، ويقول محمد: "عشان نبقى واثقين اللي هياخده هيستخدمه بشكل شخصي مش هياخده يبيعه مثلا".





تأثرت الحياة الشخصية بسبب الانقسام بين هويته الحقيقية وهوية ابن زنارة، ويقول : "حياتي وشغلي اتأثر، وبرغم كده مقدرش أكشف عن هويتي"، مما دفعه للاستعانة كأشخاص موثوق بهم من القرية ليصبحوا مسئولين جدد ومنهم أستاذ رجب والشيخ مجدي، وغيرهم من الأشخاص الموثوق بهم.