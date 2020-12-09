الإفتاء تعلق على واقعة المهندس الذي يلقي بأمواله على المواطنين

علق الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، على واقعة المهندس الذى يسكن فى أوسيم وكان يلقي بأمواله على المواطنين، وقال إن المال له وظيفة، ولذلك على كل مواطن الحفاظ على ماله، والمسلم سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن الدين يعلم المسلم الرشد في الإنفاق، وعلى الجميع عدم فعل ما قام به هذا المواطن.









ولفت إلى أن ما تم ليس له علاقة بالصدقة، أو الذكاء، وهذا أمر مخل بأمور الصدقة، وأشار إلى أن ما حدث ليس له علاقة ايضًا بـ جبر الخواطر.









و قال المهندس صبري صدومة، صاحب الواقعة الشهيرة بإلقاء أمواله من البلكونة، معلقا عليها: "فلوسي وأنا حر فيها واللي بعمله صح وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".



