وزيرة التعاون الدولي تكشف تفاصيل الاتفاقات الموقعة مع الجانب الفرنسي ..فيديو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن هناك وثائق تم توقيعها مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، لبحث التعاون الثنائي في جميع المجالات، وذلك ضمن نتائج الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا.





وأضافت المشاط خلال لقاء لها في باريس عبر فضائية اكسترا نيوز أن وزارة التعاون الدولي، سعت طوال الفترة الماضية للتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتحديد المشروعات التنموية ذات الأولوية التي يمكن تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بقيمة مليار يورو، مشيدة بعلاقات التعاون الاقتصادي مع فرنسا ومساهمتها الإيجابية في العديد من المشروعات التنموية.





وتسعى وزارة التعاون الدولي، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية، استنادًا إلى مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة: أولا، منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي دشتنها وزارة التعاون الدولي في أبريل 2020، لتكون منصة تجمع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال لقاءات تفاعلية دورية تضم الجهات الحكومية المعنية، لمناقشة الأولويات التنموية للدولة، وتحقيق التكامل بين الشركاء في إسهاماتهم التنموية، وتعزيز فاعلية التعاون الإنمائي، والتغلب على التحديات وتسليط الضوء على النماذج التنموية الناجحة.



