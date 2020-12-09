ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة التعاون الدولي تكشف تفاصيل الاتفاقات الموقعة مع الجانب الفرنسي ..فيديو

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:13 م
دكتورة رانيا المشاط
دكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
Advertisements
محمود محسن
أكدت الدكتورة رانيا المشاط  وزيرة التعاون الدولي أن هناك وثائق تم توقيعها مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، لبحث التعاون الثنائي في جميع المجالات، وذلك ضمن نتائج الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا.

وأضافت المشاط خلال لقاء لها في باريس عبر فضائية اكسترا نيوز  أن وزارة التعاون الدولي، سعت طوال الفترة الماضية للتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتحديد المشروعات التنموية ذات الأولوية التي يمكن تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بقيمة مليار يورو، مشيدة بعلاقات التعاون الاقتصادي مع فرنسا ومساهمتها الإيجابية في العديد من المشروعات التنموية.

وتسعى وزارة التعاون الدولي، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية، استنادًا إلى مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة: أولا، منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي دشتنها وزارة التعاون الدولي في أبريل 2020، لتكون منصة تجمع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال لقاءات تفاعلية دورية تضم الجهات الحكومية المعنية، لمناقشة الأولويات التنموية للدولة، وتحقيق التكامل بين الشركاء في إسهاماتهم التنموية، وتعزيز فاعلية التعاون الإنمائي، والتغلب على التحديات وتسليط الضوء على النماذج التنموية الناجحة.

ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وريمي ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية،  تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، في العديد من القطاعات التنموية، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي لفرنسا لبحث التعاون الثنائي في كافة المجالات، مع الرئيس الفرنسي ماكرون.

ووقعت وزيرة التعاون الدولي، 7 وثائق، مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولي، وهي تمويل برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة، بقيمة 150 مليون يورو، ومليون يورو منحة، بهدف بناء القدرات؛ لوضع منهجية وأداة تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي، المباشر وغير المباشر، للوائح والسياسات التي تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ وتشجيع النقل الإلكتروني؛ للبدء في تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاةً للبيئة؛ وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة والتوصيات المتعلقة بمصر.

كما وقعت وثيقة برنامج دعم الموازنة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بقيمة 150 مليون يورو، التي تسعى الحكومة لتنفيذها لتوفير تغطية تأمينية لجميع المواطنين لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالصحة الجيدة والرفاهية، كما تم التوقيع على وثيقة تمويل إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بقرض بمبلغ 12 مليون يورو ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو وذلك ضمن مساعي الحكومة لتطوير المنظومة التعليمية وإثرائها وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

ووقعت وزيرة التعاون الدولي، وثيقة تمويل تحديث خط سكك حديد طنطا /المنصورة /دمياط، بقيمة 95 مليون يورو، قرض، وتمويل تطوير خط سكة حديد أبو قير، قرض بقيمة 250 مليون يورو، وتمويل محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، قرض بقيمة 52 مليون يورو، وتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر، بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، واتفاق الشراكة لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية، منحة بقيمة 1.5 مليون يورو، بهدف دعم تطوير المناهج والموارد التعليمية، وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين.


كما تم توقيع اتفاق بين مصر وفرنسا بشأن التعاون في مجال المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف تدريب العاملين في قطاع الصحة وتعزيز القدرات المؤسسية للمستشفيات العامة ودعم المساواة في القطاع الصحي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بقيمة مليار يورو.. المشاط تبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة مشروعات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

المشاط: البرلمان يوافق على اتفاق تمويل بـ 225 مليون يورو لدعم الكهرباء

المشاط تبحث مع سفير فرنسا تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم أجندة التنمية الوطنية

خبراء عن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا.. حلقة جديدة لتوطيد العلاقات الاقتصادية.. فرصة كبيرة للتعاون التجاري وزيادة الاستثمارات.. والنتائج ستظهر بسرعة

تزامنًا مع زيارة الرئيس لفرنسا.. تعرف على أبرز العلاقات الاقتصادية بين مصر وباريس

وزيرة التعاون الدولي توقع مع الجانب الفرنسي تمويلات تنموية بـ715.6 مليون يورو

ترشيحاتنا

لن تتوقع .. سعر خيالي لجمبسوت ياسمين صبري في مهرجان القاهرة السينمائي

محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل جديدة عن حادثة قطار المنصورة.. فيديو

قمة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الرابع بالدورى مهددة بالتأجيل.. تفاصيل

أبو العينين ينعى والد النائب أحمد أبو هشيمة

الإفتاء تعلق على واقعة المهندس الذي يلقي بأمواله على المواطنين

الخطيب ويعقوب السعدي يدعمان مؤمن زكريا في منزله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدمر شبابك .. 17 خطأ يجعل مظهر المرأة أكبر سنا

علاج كدمات العين عند الأطفال

لولا المرأة لا توجد بشرية.. القصة الكاملة وراء اتهام إيمان العاصي بالعنصرية