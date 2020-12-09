محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل جديدة عن حادثة قطار المنصورة.. فيديو

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الواقعة الخاصة بـ قطار المنصورة تعود لعدم تقدير السائق لـ المسافة بينه وبين الرصيف.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى أنه حتى الآن لم يتم معرفة سبب الحادث، هل أن ذلك ناتج عن مشكلات فى الفرامل أو هناك أسباب أخري.





ولفت إلى أن عدد المصابين ارتفع لـ 25 وهناك 21 حالة متوسطة وخرجوا من المستشفى، ولكن هناك 4 حالات يتم عمل عمليات لهم.





وأشار إلى أن جميع الأطفال التى كانت فى القطار لم يتعرضوا لأى شي، والأربع حالات أعمارهم بين الـ 20 و 30 عامًا.





وأوضح أن عدد الإصابات لن يرتفع مره أخري، وهناك تعليمات بالتواصل مع جميع المصابين لتقديم الدعم لهم بالتواصل مع وزارة التضامن.



