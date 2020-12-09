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أخبار البلد

"القومي للطفولة والأمومة": نسعى لتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للأمهات

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:15 م
سحر السنباطي
سحر السنباطي
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أمل مجدي
أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس يسعى لتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للأمهات، وتقديم الدعم والمساندة ورفع وعيهن بقضايا الطفولة والأمومة والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال بسبب الممارسات الضارة وخاصة تجاه الفتيات مثل تشويه الأعضاء التناسلية، وزواج الأطفال والعنف ضد الفتيات والتمييز ضدهن، بالإضافة إلى أهمية التغذية السليمة، ضرورة توفير حياة كريمة للأطفال، والحصول على خدمات صحية وتعليمية وثقافية وترفيهية جيدة بما يحقق مصلحتهم فى شتى النواحى.

جاء ذلك خلال لقائها بعدد من الأمهات بحي منشأة ناصر للتوعية بقضايا الطفولة والأمومة، وتفقدت مكتبة الطفل داخل قصر الثقافة بمنشأة ناصر، وطالبت بتحويلها إلى مكتبة تكنولوجية تتوافق مع العصر الرقمى بحيث تكون جاذبة للأطفال في ظل التقدم التكنولوجي والتقني الذي نعيش به والذى يعد الأطفال من أكثر الفئات استخدامًا لها وتأثرًا بها.

وقالت "السنباطي" إن المجلس يسعى من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة داخل حي منشأة ناصر لتعزيز هذه القضايا من خلال المركز التابع له بالحي والذي سيتضمن غرفة للمشورة الأسرية، وغرفة لمتابعة الحمل وفصول محو الأمية، وذلك للمساهمة في مواجهة المشكلات التي تواجه الأطفال والأمهات والتخفيف عنهم، مشددة على ضرورة تشجيع الأمهات على زيارة المركز بعد افتتاحه والحصول على الخدمات التي سيقدمها.

وشجعت الأمين العام للمجلس، الأمهات على تعلم حرف يدوية مثل إنتاج المشغولات والتطريز والحياكة، أو اقتراح بعض المشروعات الإنتاجية التي تسهم في رفع المستوى الاقتصادي لهن، مشيرة إلى دعم القيادة السياسية للأمهات ولتلك الحرف اليدوية من خلال إقامة المعارض المختلفة على مستوى الجمهورية مثل معرض تراثنا بهدف تمكين الأمهات.

وأعربت عن أن المجلس القومى للطفولة والأمومة على استعداد لوضع خطة لتسويق المنتجات سواء داخليا عن طريق إقامة معارض دائمة بالمناطق السياحية بالمحافظة أو خارجيًا من خلال المشاركة في المعارض الكبيرة بما يسمح بتوفير دخل لهن لضمان الاستمرارية ولضمان حماية أطفالهن من التسرب من التعليم والانخراط في سوق العمل مبكرا، وسد منابع تزويج الأطفال لأسباب الظروف الاقتصادية.
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