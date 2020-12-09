شاهد.. لطيفة فى إطلالة جديدة من كواليس الكليب الجديد خليني

نشرت الفنانة التونسية لطيفة صورا جديدة من كواليس تصوير كليبها الأخير "خليني" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت لطيفة بلوك حيوي، حيث ارتدت جيبة منفوشة باللون الأخضر الزاهي، وتوب اسود، وحرصت على تسريحة شعر ويفي، ولوك ميك اب مميز يبرز ملامح وجهها ويكمل طلتها.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز تعليقاتهم حول اعجابهم باغنيتها الجديدة "دمرت اللي ما بيتدمر" ضمن البومها الجديد " اقوى واحدة"

والجدير بالذكر اغنية «خليني» كلمات ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع أمين خلوصي، جيتار إيهاب ليمام، صولو كيبورد محمد الرزقي، إيقاع تونسي جلال الشواشي.

يذكر ان ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، يضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

وأعلنت الفنانة لطيفة عن موعد طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «رد الباب وغرب»، وذكرت أنها ستقوم بطرحها عبر مقطع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إهداء لكل من حضر مهرجان تونس الماضي.

وطرحت المطربة لطيفة مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى، وتقول كلماتها: "هادى ومتهور غيور واثق فنفسه، بيحبنى قد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبى اللى مدوخنى منين ما أروح، مافيش فى الدنيا دى زى حبيبى، قلبى أنا داب فى هواه، مجنون وجنانه ده حاجة عجبانى ومجننى معاه، لما بزعل بلاقيه محتار، وأبعد عنة بينهار، وأصحى الصبح ألاقيه جايبلى ورد ومحضرلى فطار، زى البيبى، بفرح ألاقيه مبسوط، أزعل ألاقيه مغضوض، وعشانى يهد الدنيا كلها كأنه أخطبوط".

ومن جانب اخر، قد نشرت المطربة لطيفة مؤخرا، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام» وهي في أحد المطاعم مع المطرب اللبناني راغب علامة.

وقدم الثنائي لطيفة وراغب علامة رقصة عفوية معًا وعلقت المطربة التونسية: "الفنان الوحيد اللي لما بقابله بحس إن إحنا رجعنا أطفال بالتلقائية بالضحك بحب الغنا توأم روحي راغب علامة".