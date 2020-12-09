سُميّة المعادن| الهند تجري تحاليل لكشف لغز المرض الغامض.. شاهد

عرضت فضائية العربية ، تقريرًا يرصد مفاجأة في الهند حول المرض الغامض .





وأشار التقرير ، إلى أن تحاليل الدم كشفت آثار جزيئات رصاص ونيكل ، أثرت على المخ والجهاز العصبي للمصابين .





وأضاف دكتور " سينها " ، عالم من المعهد الوطني للتغذية ، قائلًا : "لقد جمعنا أكثر من 70 عينة دم ، وجمعنا أيضًا 70 عينة من الطعام ، بالإضافة إلى عينات مياه وعينات حليب ، وزيوت لتحليلها " .





وتابع ، أنه بعد التحليل سنتمكن من إستنتاج وإيجاد سبب هذا المرض ، لكننا نشتبه في أنه يمكن أن يكون نتيجة سُمية المعادن .





ونوه التقرير ، إلى أن أعراض المرض المجهول هي الغثيان ، وفقدان الوعي ، ونوبات صرع ، مشيرًا إلى أنه توفى شخص بسبب المرض ، وأُصيب نحو 500 آخرين في ولاية أندرا براديش الهندية .





وقالت والدة مريضة هندية ، " أدخلنا ابنتنا بالأمس إلى المستشفى ، حيث كانت تتقيأ ، ومصابة بالإسهال وترتجف ، كنا خائفين ، مضيفة أنه لم يذكر الأطباء السبب ، ولكن أخذوا عينات الدم ، والآن في انتظار التقارير " .





وأضاف " ياسوانث " ، مصاب بالمرض الغامض ، أنه استيقظ الليلة الماضية مساء ، وطلب منه والده أن يفحص هاتفه المحمول ، وبينما كان يفعل ذلك ، أُصيب بالإغماء ، ولم يستعد الوعي إلا في المستشفى .





وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، إن خبراء المنظمة سينضمون إلى التحقيق في ماهية المرض الغامض في الهند ، حيث أرسلت الحكومة الهندية موظفين طبيين إضافيين إلى بلدة إلورو التي تشهد تفشيا للمرض، وقالت منظمة الصحة العالمية إن خبراء من المؤسسات البحثية الكبرى في البلاد ينضمون إلى التحقيق.





ووفقًا لوسائل الإعلام الهندية، تشير بيانات الاختبارات المبكرة إلى أن المرض الجديد قد يكون مرتبطًا بمواد كيميائية يمكن العثور عليها في مبيدات الآفات.





وأكد التقرير ، أن المستويات العالية من الرصاص في مجرى الدم ، تؤدي إلى إعاقة نمو المخ والجهاز العصبي ، وأعضاء حيوية مثل القلب والرئتين ، مؤكدًا أن الأطباء يُشتبه بأن سبب المرض هو سُمية المعادن ، لكن لم يؤكد حتى الآن .