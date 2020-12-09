مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة الرئيس السيسي لفرنسا تطرقت إلى ملفات مهمة..فيديو

قالت جيلان علام مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا زيارة متعددة الجوانب وتحمل ملفات لها زخم كبير جدا مع العلاقات الفرنسية المصرية مؤكدة ان هناك اجتماعا للدول 27 هم دول الاتحاد الأوروبي غدا .





وأضافت جيلان علام خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، ان اجتماع غدا الخاص بالدول الأوروبية سيتم فيه اثارة الي بعض القضايا التي طرحتها مصر علي فرنسا خلال زيارة الرئيس السيسي للرئيس الفرنسي .





جيلان علام ، أن زيارة الرئيس السيسي الي فرنسا من اعلي درجات الدبلوماسية والزيارة امتدت الي 3 ايام مؤكدة علي حفاوة الاستقبال التي قام بها الرئيس الفرنسي عند استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في فرنسا. وأوضحت





وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارًا شاملًا مع صحيفة لوفيجارو في ختام زيارته إلى باريس تخللها قمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطرق فيه إلى العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية.





وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب، وتحاربان معًا على عدة جبهات، مشيرًا إلى أن البرلمان الفرنسي يبحث حاليًا مشروع قانون يضمن احترام المبادئ الجمهورية.





وأشار إلى أنه "ليس من فراغ وضع الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية في مصر أو في العديد من بلدان المنطقة الأخرى، فتغلغل عملهم في المنظمات الخيرية والمنظمات الإرهابية المسلحة التي يسيطرون عليها وتدخلهم في الدوائر السياسية المؤسساتية، يمثل تهديدا وجوديًا للدول، وهم يختبئون وراء الدين لتبرير شمولية رؤيتهم".