بتر فى الأصابع.. مدير المستشفى الدولى يكشف تطورات الحالة الصحية لمصابى حادث المنصورة

قال الدكتور أحمد حشيش ، مدير مستشفى الدولى بالمنصورة، إن المستشفي استقبل اليوم عددا من المصابين في حادث تصادم قطار برصيف محظة قطار المنصورة، موضحا أن إجمالى عدد المصابين بلغ 21 حالة وحالتهم مستقرة وتم التوصية لهم باستكمال علاجهم فى المنزل .





وأشار "حشيش"، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية TEN، إلى عدم وجود حالات خطيرة على الأطلاق باستثناء حالة واحدة تعانى من بتر فى الأصابع نتيجة الاصطدام الشدبد.





وأوضح أن الفرق الطبية تعاملت على الفور بسرعة مع الحالات المصابة وتم حجز 4 حالات منهم فى أقسام جراحة المخ والأعصاب ، والحراحة العامة.





ونوه إلى ان متوسط اعمار المصابين في حادث قطار المنصورة تتراوح من 25 :35 عاما مؤكدأ على عدم تضرر أطفال فى الحادث ولكنهم كانوا مع ذويهم دون تضررهم بأى اصابات.





وتابع أن وزارة الصحة وجهت بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات الطبية السريعة لعلاج المصابين بالإضافة لتفقد محافظ الدقهلية عملية سير الرعاية الصحية للمصابين ، مشيرأ إلى أن كافة الحالات المصابة تخضع للملاحظة ومن المقرر خروجها بعد 3 أيام .