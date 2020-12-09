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ديني

هل صبغ شعر المرأة باللون البنى حرام؟ .. أمين الفتوى يجيب

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:32 م
هل صبغة الشعر باللون
هل صبغة الشعر باللون البنى حرام.. أمين الفتوى يجيب
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محمود ضاحي
هل صبغة الشعر باللون البنى حرام.. سؤال ورد للشيخ محمود وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء  المصرية.

وأوضح مين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كل ما تزينت به المرأة لزوجها فهو جائز شرعا، ليس فيه حرمه.



وقال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية السابق، إن صبغ الشيب سنة جاء بها الإسلام، وتكون في شيب الرأس واللحية للرجال، مضيفا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رأى الشيب في شعر أبو قحافة القرشي التيمي، والد أبِي بكر الصّديق، قال "غيّروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد".

وردا على سؤال: "ما حكم صبغ الرجل لشعره؟، أجاب جمعة قائلا إن البعض يريد أن يعود بشبابه مرة أخرى، فمسألة الكبر في العمر هي قضية نفسية في المقام الأول، فإذا تعاجزت عجزت، وإذا تشاببت شببت، لذلك يجوز تغيير لون الشعر إلى الأحمر أو الأصفر، ويراعى أن يكون لونا مناسبا وليس أضحوكة مثل البرتقالي".

وأشار علي جمعة، إلى أن الإنسان يميل إلى اللون الداكن وهو قريب من السواد وليس بسواد، موضحا أن من السنة النبوية تغيير الشيب، واجتناب السواد الذي اختلف حوله الفقهاء.

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