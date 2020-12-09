ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد حادث الكابتن إبراهيم حسن.. تعرف على مواصفات السيارة هامر h2.. صور

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:01 م
صورة من الحادثة
صورة من الحادثة
Advertisements
ماجدة المهدي
تعرض الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الإتحاد السكندري ، ولاعب فريق الزمالك والمنتخب السابق لحادثة تصادم بسيارته بأحد أرصفة منطقة لوران على طريق كورنيش الإسكندرية وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وكان قد إنتقل إثر الحادث لمستشفى سيتي بالإسكندرية والتي أعلنت أن الحالة الصحية لإبراهيم حسن جيدة ومطمئنة ولا يوجد هناك داعي للقلق خاصة بعد خضوعه إلى الفحوصات التي أثبتت إستقرار حالته.

كما أظهرت الصور الملتقطة لهذا الحادث، السيارة الخاصة به وقد تحطم الجزء الأمامي منها،  والتي تحمل في تصميمها الخارجي ملامح الوحش الامريكي الشهير "هامر h2" والتي تعد من عمالقة سيارات الطرق الوعرة وصاحبة المهام الخاصة.

تستمد السيارة هامر "h2" قدراتها من من محركين الأول بسعة 6000 سي سي مكون من 8 أسطوانات على شكل حرف الـ " v " يستطيع أن يولد قوة قدرها 315 حصان لتصل إلى 325 حصان، أما المحرك الثاني فهو بسعة 6200 سي سي متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية مكونة من 4 سرعات ليولد قوة قدرها 393 حصان، وعزم أقصى للدوران بلغ 415 نيوتن، معتمدة على منظومة الجر الخلفي.

إتسمت السيارة  هامر " h2 " بأنها تمتلك مقصورة داخلية متسعه بحد كبير لتوفير الراحة والرفاهية وإحتوائها على العديد من وسائل الأمان والرفاهية والتحكم مثل شاشة عرض تتوسط مقصورة القيادة لعرض الوسائط المتعددة، وأنظمة الملاحة، ومقاعد مزودة بخاصية التبريد والتسخين.
بعد حادث الكابتن إبراهيم حسن.. تعرف على مواصفات السيارة هامر h2.. صور
بعد حادث الكابتن إبراهيم حسن.. تعرف على مواصفات السيارة هامر h2.. صور
بعد حادث الكابتن إبراهيم حسن.. تعرف على مواصفات السيارة هامر h2.. صور
بعد حادث الكابتن إبراهيم حسن.. تعرف على مواصفات السيارة هامر h2.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد توقف دام لـ10 سنوات .. Hummer تعود من جديد أكثر قوة..صور

لاند روفر ديسكفري .. تتألق بعدة تعديلات قوية..صور

تعرف على مواصفات دودج رام.. وحش البيك أب.. وسعرها في السوق المستعملة.. صور

تعرف على مواصفات وأسعار السيارة فيات تيبو 2020 / 2021

سعر ومواصفات أوبل أسترا 2021.. صور

لكزس تطرح فئة جديدة هايبرد من lexus ux 250h.. صور

ترشيحاتنا

هدف صلاح يمنحه لقب الهداف التاريخي لـ ليفربول في دوري أبطال أوروبا

صحيفة كويتية: بدء تشغيل رحلات العودة إلى مصر قريبًا جدًا

رغم قرار التجميد.. شاهد| مرتضى منصور داخل نادي الزمالك

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على سعر وماركة فستان رانيا يوسف في مهرجان القاهرة

بتهمة القتل العمد لزوجها.. إحالة الفنانة عبير بيبرس للجنايات

حدوث مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا.. خالد عكاشة يفجر مفاجأة عن هذا التصريح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفتيح الجسم بعد الولادة بوصفات طبيعية

قبل فرحها.. شاهد| إطلالات رنا سماحة من حفل الحنة

بالأسود اللامع.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام