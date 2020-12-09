بعد حادث الكابتن إبراهيم حسن.. تعرف على مواصفات السيارة هامر h2.. صور

تعرض الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الإتحاد السكندري ، ولاعب فريق الزمالك والمنتخب السابق لحادثة تصادم بسيارته بأحد أرصفة منطقة لوران على طريق كورنيش الإسكندرية وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.





وكان قد إنتقل إثر الحادث لمستشفى سيتي بالإسكندرية والتي أعلنت أن الحالة الصحية لإبراهيم حسن جيدة ومطمئنة ولا يوجد هناك داعي للقلق خاصة بعد خضوعه إلى الفحوصات التي أثبتت إستقرار حالته.





كما أظهرت الصور الملتقطة لهذا الحادث، السيارة الخاصة به وقد تحطم الجزء الأمامي منها، والتي تحمل في تصميمها الخارجي ملامح الوحش الامريكي الشهير "هامر h2" والتي تعد من عمالقة سيارات الطرق الوعرة وصاحبة المهام الخاصة.





تستمد السيارة هامر "h2" قدراتها من من محركين الأول بسعة 6000 سي سي مكون من 8 أسطوانات على شكل حرف الـ " v " يستطيع أن يولد قوة قدرها 315 حصان لتصل إلى 325 حصان، أما المحرك الثاني فهو بسعة 6200 سي سي متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية مكونة من 4 سرعات ليولد قوة قدرها 393 حصان، وعزم أقصى للدوران بلغ 415 نيوتن، معتمدة على منظومة الجر الخلفي.





إتسمت السيارة هامر " h2 " بأنها تمتلك مقصورة داخلية متسعه بحد كبير لتوفير الراحة والرفاهية وإحتوائها على العديد من وسائل الأمان والرفاهية والتحكم مثل شاشة عرض تتوسط مقصورة القيادة لعرض الوسائط المتعددة، وأنظمة الملاحة، ومقاعد مزودة بخاصية التبريد والتسخين.