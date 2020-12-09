محمد عصام يكتب : توتنهام ومورينيو.. شراكة رائعة هل تحقق النجاح؟

يقدم توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو أداء رائعا جدا منذ مطلع هذا الموسم على جميع المسابقات سواء محلية أو قارية.









وبدأ مورينيو يستعيد ثقته والتي وصلت إلى اللاعبين الذين يقدمون مستويات كبيرة أشاد بها كل متابعي السبيرز ما بين نقاد وجمهور محب للنادي اللندني العريق.









أسباب جعلت مورينيو يستعيد بريق السبيشال وان والذي عرف به دائما والذي يعد من ضمن أهم مدربي كرة القدم في التاريخ.









تولى مورينيو تدريب توتنهام في منتصف الموسم الماضي خلفا للارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي أقيل لسوء النتائج على مستوى بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.









ونجح مورينيو في انقاذ توتنهام من مراكز المؤخرة وإنهاء الموسم في الترتيب السابع وخوض منافسات الدوري الأوروبي في الموسم التالي وهو ما يعد نجاحا للمدرب البرتغالي وللاعبين قياسا لباقي أحداث الموسم الرياضى ما بين توقف لأزمة كورونا والخروج من جميع البطولات دون تقديم أي إنجازات.









ولكن مع بداية الموسم الجديد الأوضاع تبدو متغيرة داخل النادي ، حيث أعاد مورينيو جزءا كبيرا مفقودا من شخصية النادي التي نجحت في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا منذ عامين وهذا يحسب للمدرب البرتغالي.









واستطاع أيضا التعاقد مع عدد من اللاعبين في أكثر من مركز على غرار هويبرج من ساوثامبتون وجو هارت من بيرنلي وسيرجيو ريجيليون من ريال مدريد ومات دوهارتي من ولفرهامبتون واستعارة جاريث بيل من ريال مدريد وكارلوس فينسيوس من بنفيكا.









ليس هذا فحسب بل قدم أفضل نسخة هجومية رائعة منذ زمن ، وتحديدا ثنائي الرعب على حد قول الكثيرين هاري كين وهيونج مين سون اللذين ساهما بعدد وافر من الأهداف وتحقيق عديد الانتصارات محليا وقاريا.









على مستوى الدوري الانجليزي يحتل فريق توتنهام صدارة المسابقة برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن حامل اللقب ليفربول بعد مرور 11 جولة من عمر المسابقة بسبعة انتصارات وثلاثة تعادلات مقابل هزيمة واحدة ، سجل 23 هدفا وهو ثالث أقوى هجوم بعد ليفربول وتشيلسي ، بالمقابل تلقى مرماه تسعة أهداف وهو الدفاع الأقوى بالمسابقة.









في بطولة الدوري الأوروبي يخوض توتنهام منافسات البطولة في المجموعة العاشرة والتي يحتل فيها المركز الثاني برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة خلف المتصدر انتويرب البلجيكي الذي يمتلك 12 نقطة والتي تضم أيضا لاسك النمساوي ولودوجوريتس البلغاري، حيث يفصل نقطة واحدة عن عبور توتنهام للدور القادم.









أما في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية نجح مورينيو في قيادة السبيرز إلى الدور ربع النهائي من البطولة ومواجهة فريق ستوك سيتي بعد ان تخطى عقبة كل من ليتون اورينت وتشيلسي في الادوار السابقة.









وسيضرب توتنهام موعدا في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي مع فريق مارين بداية العام الجديد في بداية مشوار الفريق بالبطولة.









ولكن إذا نظرنا في نتائج توتنهام بالدوري الإنجليزي أمام الفرق الكبيرة نرى نجاحا كبيرا للفريق هذا الموسم ، حيث استطاع تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال وتعادل مع تشيلسي مسجلا 10 أهداف فيما تلقت شباكه هدفا واحدا.









المعطيات التي أمامنا توضح أن منظومة توتنهام مستقرة وتساعد على النجاح وهذا ما ساهم في تحقيق النتائج المرجوة ، خصوصا أن تعامل مورينيو مع اللاعبين تحديدا تغير للأفضل وهو ما جعل اللاعبين يقدمون عطاءاتهم بصورة رائعة ومذهلة أمام الجميع.







