د.هبة شفيق تكتب: تدوينات الألم.. مواجهة الألم (6)

يقولون "أنا أخوض معركة لا يعلم عنها أحد"، هل الجميع حقًا لديهم معاركهم الخاصة؟ هل تلك المعارك في العلاقات أم من أجل القوت ولقمة العيش؟ هل تلك المعارك نفسية أم صحية؟ وهل تلك المعارك حقيقية أم مفتعلة؟ وهل يقدر كل منا الآخر كما يريد أن يقدر الآخرون معركته التي يخوض ولا يعلمها أحد؟.









أتذكر كلمات زميلة عزيزة ذات صوت رقيق، تتسم بجمال الخلق والأخلاق حين قالت لي يوما ما: "انتي حمولة قوي يا هبة". ربما أدركت أني أُخفي ألمًا أشد بكثير مما أُظهر، ربما فضحتني عيوني وقت حديثنا، لا أدري.. لكن تلك الكلمات تُثلج قلبي وتدفعني الى الاستمرار في المواجهة.









العديد من المرضى يعانون من الآلام المزمنة ولأسباب مختلفة، لكن في ظني أن أحد أسوأ الآلام تلك المتعلقة بمشاكل العظام والأعصاب. تعاملت ذات يوم مع شركة متخصصة أجهزة تقويم العظام والأجهزة التعويضية، وتحدثت معي دكتورة بالشركة عن أن الألم المزمن من المستحسن عدم تناول المسكنات لتخفيفه، وأن الحل الأفضل تدريب العقل على تقبل الألم، وتشتيت الذهن عن الإحساس به، ومحاولة تجنب التفكير في الألم والتركيز عليه مهما كانت شدته.









وبالرغم من أنني قمت بتطبيق ذلك بالفعل، إلا أن الأمر يحتاج لوقت طويل وليس سنة أو سنتين، ومثابرة شديدة، وقوة إرادة، ودرجة عالية من قوة التحمل، لأنك في البداية ستتعرض لضغط نفسي رهيب.









لكني فيما بعد، خاصة مع تزايد اهتمامي بمجال الطاقة الحيوية وتمارين التأمل، وكثرة الاستماع إلى المتخصصين في مجال التشافي، فإن إهمال وتجاهل الألم وإنكاره لا يحدث تقدما في التغلب على الإحساس به، وإنما يجب الاعتراف بوجوده، ثم تقبله وتقبل ذاتنا، وبالتالي فإن تفكيرنا يصبح إيجابيا تجاه الألم لنتخلص من إحساس الضيق والذي يزيد من الألم في محاولاتنا الحثيثة لإنكار وجوده. الألم موجود ليزيد من وعينا وإدراكنا لذاتنا وأن من ساروا على طريق التطور الروحي كان الألم هو المحرك الأساسي في قصصهم.









ومن الأشياء التي أفعلها حتى أحاول أن أخدع عقلي بها وأخفف إحساسي بالألم:

- أشغل نفسي دائما مهما كانت درجة الألم وإحساسي به، أعمل كثيرا سواء ما يتعلق بأمور العمل والدراسة، أو أمور تتعلق بالبيت، التسوق، تعلم أشياء جديدة.

- تكوين صداقات جديدة بعيدا عن المحيط المكاني أو محيط العمل، والحقيقة أنني قابلت نماذج رائعة.

- الالتزام بأذكار الصباح والمساء قدر الإمكان للحفاظ على طاقتي.

- التخلي عن الأفكار السلبية لأن أي طاقة سلبية ستزيد من درجة إحساسي بالألم.

-أحاول قدر الامكان أخفي إحساسي بالضيق وأن هناك أمرًا لا يجعلني أتعامل بطبيعتي، الألم يُغير الإنسان، وفي الحقيقة غيرني كثيرًا خلال سنوات، وجعلني أكره التواجد وسط الناس، لكني اكتشفت أني أنشغل عن الإحساس بالألم وسط الناس وبالكلام والتفاعل معهم.





- مساعدة الناس قدر المستطاع، ساعد أي شخص يحتاج للمساعدة، هذا الأمر يحمل أكثر من فائدة فبخلاف أنه طاعة لأوامر الله ورسوله، ينعكس إيجابيا على الفرد، حيث الشعور بالرضا عن النفس والامتنان للخالق الرزاق.

- ابتسم واضحك كل يوم قدر المستطاع، الأمر يؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية، وحاول أن تكون تلك الابتسامة نابعة من الإحساس بسعادة داخلية وليست مجرد تعبير ظاهري.

- التقليل من شرب المنبهات واستبدالها بالعصائر الطبيعية أو المياه، لأن المنبهات تؤثر على الجهاز العصبي وتزيد من التوتر الذي بالطبع سيزيد من إحساسك بالألم.









-عد لهوايات كنت تحب أن تفعلها وتخليت عنها بسبب ضغوط العمل أو الدراسة، هذا الأمر سيجعلك سعيدا، وسيعيد لك ذكريات تفتقدها، وسيسلي وقتك ويمتعك، فعلى سبيل المثال إذا كنت تحب رسم الشخصيات الكرتونية فلمَ لا تعود لرسمها من جديد.

- من فترة إلى أخرى حاول السفر لمكان جديد أو زيارة أماكن جديدة لم تزرها من قبل، فعلى سبيل المثال إذا كنت تحب البحر فلمَ لا تذهب لقضاء يوم على الشاطئ، لأن تغيير الأماكن سينعكس على تجديد طاقتك ويصفي ذهنك.

-استمع إلى الموسيقى التي تحب أو لأغان تحب سماعها قبل النوم، فالألم عادة ما يزيد مع نهاية اليوم، ويجعل النوم صعبًا.









لا أُنكر أن الأمر مازال في مرحلة التدريب والتعود، لكني على الأقل لم أعد أتناول مسكنات آلام العظام، تغيرت للأحسن، وبدأت أتكيف مع المنحة التي كتبها لي الله، وهي بالفعل منحة، لأقترب منه أكثر وأتدبر في أمور الدنيا، ولأحمده وأشكر فضله.



