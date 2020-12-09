محمد الشهاوي: مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم ودورها محوري فى الشرق الأوسط.. فيديو

اكد اللواء محمد الشهاوي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، مهمة من حيث التوقيت والأهمية مؤكدا أن فرنسا تعتبر أن مصر لها دور محوري فى منطفة الشرق الاوسط والعلاقات بين البلدين استراتيجية.





وأضاف الشهاوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن فرنسا وألمانيا تعمل على أن يكون الجيش المصري داعم للاستقرار فى المنطقة لانه يحارب الارهاب والهجرة غير الشرعية نيابة عن العالم.





وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن الرئيس السيسي استقبل بمقر اقامته فى باريس اليوم الرئيس التنفيذى لشركة داسو للصناعات الجوية المصنعة لطائرات الرافان الجوية.





وأكد الرئيس السيسى ضخامة التحديات التى تواجه المنطقة،





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر اقامته بباريس رئيس مجلس ادارة شركة نافال جروب الفرنسية المتخصصة فى مجال الدفاع البحرى وبناء السفن والقطع البحرية.





وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الرئيس التنفيذ لشركة نافال أكد حرص الشركة على تطوير تعاونها مع مصر.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب، وتحاربان معا على عدة جبهات، مشيرا إلى أن البرلمان الفرنسي يبحث حاليا مشروع قانون يضمن احترام المبادئ الجمهورية..وقال الرئيس "يبدو لي أن فرنسا أصبحت تقيس بصورة أوضح الآن مدى الخطر الذي يمثله الإخوان المسلمين على المجتمع والمواطنين الأوروبيين".

وأشار الرئيس السيسي - في حديث خاص لصحيفة (لوفيجارو) في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها لفرنسا - إلى أنه "ليس من فراغ وضع الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية في مصر أو في العديد من بلدان المنطقة الأخرى، فتغلغل عملهم في المنظمات الخيرية والمنظمات الإرهابية المسلحة التي يسيطرون عليها وتدخلهم في الدوائر السياسية المؤسساتية، يمثل تهديدا وجوديًا للدول، وهم يختبئون وراء الدين لتبرير شمولية رؤيتهم".

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقدير مصر للتعاون القائم مع شركة نافال، مشيدًا بما تمثله القطع العسكرية التى تنتجها شركة نافال الفرنسية من اضافة لعملية تطوير وتحديث اسطول القوات البحرية المصرية



