محمد الشهاوي: مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم ودورها محوري فى الشرق الأوسط.. فيديو

اكد اللواء محمد الشهاوي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا،مهمة من حيث التوقيت والأهمية مؤكدا أن فرنسا تعتبر أن مصر لها دور محوري فى منطفة الشرق الاوسط والعلاقات بين البلدين استراتيجية.
وأضاف الشهاوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن فرنسا وألمانيا تعمل على أن يكون الجيش المصري داعم للاستقرار فى المنطقة لانه يحارب الارهاب والهجرة غير الشرعية نيابة عن العالم.
وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن الرئيس السيسي استقبل بمقر اقامته فى باريس اليوم الرئيس التنفيذى لشركة داسو للصناعات الجوية المصنعة لطائرات الرافان الجوية.
وأكد الرئيس السيسى ضخامة التحديات التى تواجه المنطقة،
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر اقامته بباريس رئيس مجلس ادارة شركة نافال جروب الفرنسية المتخصصة فى مجال الدفاع البحرى وبناء السفن والقطع البحرية.
وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقدير مصر للتعاون القائم مع شركة نافال، مشيدًا بما تمثله القطع العسكرية التى تنتجها شركة نافال الفرنسية من اضافة لعملية تطوير وتحديث اسطول القوات البحرية المصرية