أحمد أبو هشيمة يعتذر عن إقامة عزاء لوالده بسبب كورونا

نعى النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، والده، اللواء حمدي أبو هشيمة، الذي وافته المنية، مساء اليوم، الأربعاء، برسالة مؤثرة.





وكتب أبو هشيمة، عبر حسابه على "انستجرام": رحل السند والقدوة.. رحل أبي صاحب القيم والمبادئ والأخلاق الرفيعة.. رحل الرجل الذي تعلمت منه الأصول واحترام الجميع.. شاكر وممتن لكل من واسانا في مصيبتنا وقدم لنا عزاءه.





واضاف : نظرًا لظروف انتشار جائحة كورونا وحرصا على سلامة كل المحبين سيقتصر العزاء على التلغراف.





ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة في مجمع الجلاء للقوات المسلحة بمصر الجديدة.





و تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وكافة أعضاء وقيادات حزب مستقبل وطن بخالص العزاء والمواساة إلى النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، في وفاة والده اللواء حمدي أبو هشيمة.





وتوجه حزب مستقبل وطن بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريمة. سائلين الله عز وجل أن يربط على قلوب أهله ومحبيه برباط الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.



