وزيرة الثقافة تفتتح مكتبة دار المعارف بـ سور أكاديمية الفنون

افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، مكتبة دار المعارف، اليوم الأربعاء، ضمن مجموعة كبيرة من المشروعات والصروح العملاقة التي تم الانتهاء منها بالأكاديمية.

بدأت الوزيرة بافتتاح سور المكتبات المتطورة ، لكبرى دور النشر في مصر ، والتي تقدم خدمة ثقافية لطلاب الأكاديمية ، كما تقوم بدورها المجتمعي للارتقاء بثقافة وذوق ووعي أهالي المناطق المحيطة بالأكاديمية.





ورحب سعيد عبده رئيس مؤسسة دار المعارف والقومية للتوزيع ورئيس اتحاد الناشرين بوزيرة الثقافة مؤكدًا ان مؤسسة دار المعارف أنشئت منذ 130 عاما، ولديها أكبر محتوى نشر إذ تصل عناوين كتبها المنشورة لأكثر من 25 ألف عنوان، وهى أكبر دار نشر على مستوى الشرق الأوسط، والآن تم أرشفة حوالى 3 ألاف كتاب من جملة 120 ألف كتاب.





وأكد سعيد عبده أن مكتبة دار المعارف ستشارك بكافة مطبوعاتها التراثية والحديثة لكبار الكتاب وبتخفيض كبير ايمانًا منا بمبادرة أسرة تقرأ أمة تنهض.

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد افتتحت هي وا للواء احمد راشد محافظ الجيزة، يرافقهما الدكتور اشرف زكي رئيس اكاديمية الفنون عدد من المشروعات الانشائية العلمية والثقافية التي تم الانتهاء منها بأكاديمية الفنون بحضور رؤساء قطاعات وزارة الثقافة واساتذة وعمداء المعاهد التابعة.





واكدت عبد الدايم أن افتتاح عدد من المشروعات الانشائية العلمية والثقافية الجديدة بأكاديمية الفنون ياتى ضمن تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة في بناء الشخصية المصرية وإكسابها الوعي المثمر في كافة مجالات المعرفة، وبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤوليات البناء المنشود.



