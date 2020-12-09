وزيرة الثقافة توفد رئيس هيئة الكتاب للمشاركة في عزاء رفعت سلام

أوفدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، الدكتور هيثم الحاج على رئيس هيئة الكتاب، نيابة عنها للمشاركة في عزاء الشاعر الكبير الراحل رفعت سلام.





وشهد عزاء المترجم والشاعر الراحل رفعت سلام، بمسجد الحامدية الشاذلية، حضور عدد من كتاب ومثقفي مصر، من بينهم الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، ونائب رئيس الهيئة العامة للكتاب دكتور أحمد بهي، ودكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفي أسامة الرحيمي، والكاتب الصحفي خالد حنفي رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، والشاعر جمال القصاص، والشاعر محمود نسيم، والكاتب الصحفي على حسن، والشاعر أحمد المريخي.





يذكر أن الشاعر والمترجم رفعت سلام رحل عن عمر يناهز ال ٦٩ عاما، أول امس، ذلك بعد صراع طويل مع المرض.





يعد الراحل رفعت سلام أحد أبرز شعراء جيل السبعينيات في مصر، وساهم في إصدار مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، ثم مجلة "كتابات"، صدر أول ديوان له عام 1987 بعنوان "وردة الفوضى الجميلة"، له عدد من الكتب في مجال الترجمة، منها "الأعمال الكاملة لبودلير"، وحاز على جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993.





ولد الشاعر الراحل رفعت سلاّم بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية في نوفمبر 1951، وفي 1955 عاد مع أسرته إلى مدينته الأصلية منية شبين في محافظة القليوبية، التحق بجامعة القاهرة 1969، درس الصحافة بها، ثم تخرج فيها 1973، ليلتحق بالعمل محررًا ثقافيا بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ليُشارك في تأسيس مجلة إضاءة 77، كما أسس مجلة كتابات الأدبية التي نُشرت على صفحاتها للمرة الأولى مصطلح «جيل السبعينيات»، وصدر منها ثمانية أعداد.



