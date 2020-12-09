التعاون الدولي: تقارير المؤسسات العالمية عن الاقتصاد المصري تتم بمصداقية

قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إن التقارير الدولية التي أشادت بالاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، مجردة وغير منحازة وتتم بمصداقية.





وأضافت المشاط، خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أنه يتم جذب استثمارات من خلال هذه التقارير، لافتة إلى أن الإصلاحات المستمرة والمشروعات انعكست على التقييم في التقارير الدولية.





وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن فكرة الإصلاح مستمرة، ودائما الحكومة ترفع طقات الاقتصاد لتحقيق نمو دون حدوث تضخم.





قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إن التنمويلات التموية تفيد القطاع الخاص، وأقل تكلفة وتستهدف مشروعات تخص المواطن.





وأضافت المشاط، أن محفظة التمويلات التنموية 25 مليون دولار مقسمة على 377 مشروع، لافتة إلى أن ما يخص البنية التحتية وحدها عبارة عن 7 ملايين دولار .





وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك مع الدول، الهدف منها أن يكون هناك تكامل بين الشركاء، مضيفة أن المساواة بين الجنسن من اهداف التنمية المستدامة.





قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إن مصر كانت من الدول الأولي التي وضعت سياسات لمواجهة كورونا، لافتة إلى أن الأمم المتحدة منحت مصر المركز الأول في الشرق الأوسط والثاني عالميا في النمو خلال جائحة كورونا.





وأضافت المشاط ، أنه كان هناك تخطيط مسبق لمواجهة أزمة كورونا في مصر، والدليل على ذلك تعاون مصر مع البنك الدولي في مشروع التعليم الجديد، فمن خلالها تم استخدام التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا، كما كان هناك مشروع تكافل وكرامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر كانت تتميز عن غيرها من الدول خلال أزمة كورونا، مضيفة أن الدولة المصرية حققت النمو الأعلي اقتصاديا في الشرق الأوسط والثاني عاليما خلال الأزمة.



