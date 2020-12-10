نواب يشيدون بنظام الثانوية التراكمية.. ويطالبون بلائحة تنفيذية تقضي على مخاوف الأسرة وترفع الضغط عن الطلاب

- عضو تعليم البرلمان يشيد بنظام الثانوية التراكمية

- ماجدة نصر: النظام الثانوية يرفع حالة الضغط عن الطلاب

- برلماني يطالب بإلغاء مكاتب التنسيق بسبب نظام الثانوية العامة الجديد





وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعة".





وتباينت آراء أعضاء مجلس النواب، حول النظام الجديد، حيث أيده البعض، لما يمثله من مواكبة للنظام العالمي، فيما رأى آخرون أن النظام الجديد لا يتناسب مع الأوضاع في مصر لمجموعة من الأسباب، أهمها الضغط على الأسرة والطلاب لمدة ثلاث سنوات.





بداية، أيد النائب فتحي ندا عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، قرار مجلس الوزراء بشأن التعديلات الأخيرة لنظام الثانوية العامة الذي اشتمل علي العديد من المميزات التي من شأنها الإصلاح والنهوض بأهم نظم العملية التعليمية خاصة بعد انتظار دام طويلا لقرار يحل أزمة الثانوية العامة.





أكد " نـــدا" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن وزارة التعليم ستقوم بدراسة وضع درجات للرأفة وفقا لعدد مرات دخول الإمتحان وهذا الأمر علي درجة عالية من الاحتمالية فهو يعد من أكبر الامتيازات التي تقدم لطلبة الثانوية.





كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن الفترة الماضية شهدت عدم استقرار بالأنظمة المعمول بها مما عمل بث روح الفزع والقلق لدي الطلاب وأوليائهم، ولكن هذا القرار جاء وفق تفكير تخطيطي مدروس ليس عبثيا كما أنه اتجاه عالميا وذلك من خلال الاعتماد علي تصحيح الامتحانات إلكترونيا مما يضمن العدالة والشفافية وتفادي الأخطاء البشرية .





وأوضح النائب فتحي ندا، أن تعديل بند الرسوب إلي أن يتمكن الطالب من الصعود إلي الفصل الدراسي المقبل وهو راسبا بمادة أو أكثر من السنة الماضية وهذا الإمتياز بحد ذاته يحاكي النظام الجامعي للأمتحانات وهذا يدل علي مدي فاعلية وجودة الخطة الوزارية الجديدة.





وتابع النائب حديثه، قائلا: ( وداعا لشبح الثانوية العامة الذي طارد الطلاب أحلامهم فالآن الـ 3 سنوات كمجموع اعتباري كلي تمنح فرصة التعويض والالتحاق بالكليات المرغوبة).





من جانبها، قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن العملية التعليمية شهدت تغيرات وقرارات عديدة بشأن نظام الثانوية العامة من شأنها إحداث حالة من التشتت وعدم الاطمئنان لدي أهالي الطلاب.





وطالبت "نصر" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، بتحديد رسوم مخفضة لدخول إمتحان التحسين الإضافي الذي تم إقراره وفقا لأخر التعديلات الوزارية بشأن امتحانات الثانوية العامة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور و إعطاء فرصة ممكنة حقيقية للطالب بالتعويض والحصول علي أعلي الدرجات.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن خطوة التعديلات الأخيرة التي نصت علي جعل نظام الثانوية العامة بمجموع تراكمي للثلاث سنوات لابد أن تطبق بدراسة تتسم بالمرونة والدقة الشديدة مع وضع لائحة تنفيذية ملائمة للأوضاع الراهنة لتفادي تفشي الدروس الخصوصية التي من المحتمل أن تكون تابع سلبي لهذا القرار في حالة عدم التطبيق الجيد للقرار.





وتابعت: قرار النظام التراكمي قرار في حد ذاته جيدا وسيعمل علي منح الطلاب فرصة كبيرة تمكن الطالب من الالتحاق بالكلية المرغوبة، فضلا عن رفع حالة الضغط والخوف المصاحبة من السنة النهائية بالثانوية.





على جانب آخر، تحفظ الدكتور عبد الرحمن البرعي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، على النظام التراكمي لامتحانات الثانوية العامة، والذي أقرته الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء.





وقال النائب عبد الرحمن البرعي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن النظام التراكمي للثانوية العامة، له جوانب سلبية عديدة، من ضمنها أنه يكرس لـ ظاهرة الدروس الخصوصية، كما أنه يشكل ضغطًا على الأسرة المصرية والطلاب لمدة 3 سنوات متواصلة دون انقطاع.





وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، إلى أن نظام امتحانات الثانوية العامة، كان على سنتين حتى عام 2012 وتم إلغاؤه بسبب الضغط الذي كان يقع على الأسرة المصرية والطلاب منه، مضيفًا: "لذلك من غير المعقول أن نعيد النظام على 3 سنوات، في ظل رفض الأسرة له".





وأوضح عضو مجلس النواب أن النظام التراكمي للثانوية العامة، معمول به في عدد من الدول، لكن نظامها يختلف عن النظام المصري، لأنه لا يوجد بها مكتب تنسيق ولا دروس خصوصية، متابعًا: إذا كانت الحكومة تريد تطبيق النظام التراكمي عليها إلغاء مكاتب التنسيق والدروس الخصوصية، لأنها ما زالت قائمة، بل ستزداد بالقانون الجديد لتستمر على مدار الثلاث سنوات وليس لسنة واحدة فقط.



