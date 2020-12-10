لطلاب الثانوية العامة.. التعليم: بدء عرض الدروس على قناة مدرستنا 2.. الأحد





وقالت وزارة التربية والتعليم : نعمل الآن على ضبط قناة مدرستنا 2 تقنيًا، مشيرةً إلى أن عمليات الضبط ستستمر حتى يوم الخميس 10 ديسمبر، ثم يبدأ خبراء المناهج والتقييم بشرح طرق المذاكرة والأسئلة الجديدة على قناة مدرستنا 2 يومي الجمعة والسبت 11 و 12 ديسمبر 2020.













وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق قناة مدرستنا 2 ، القناة الثانية من مجموعة قنوات "مدرستنا" التعليمية، والتي تقدم برامج تعليمية بإشراف وزارة التربية والتعليم لطلاب المرحلة الثانوية ومراحل التعليم الجديد 2.0 (الصف الأول حتى الثالث الابتدائي).

وقالت وزارة التربية والتعليم: تقدم قناة مدرستنا 2 محتوى تعليميًا للمرحلة الثانوية، يشرح كيفية فهم نواتج التعلم من خلال استخدام منصات بنك المعرفة المصري المختلفة وكذلك للتعرف على أنماط الأسئلة الجديدة، بالإضافة إلى برامج تعليمية لأولياء أمور الطلاب في نظام التعليم الجديد 2.0 (من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي) كى يتمكنوا من توجيه أبنائهم في المنزل.

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وتستهدف قناة مدرستنا 2 طلاب المرحلة الثانوية لذلك تختلف فلسفة البرامج المقدمة لتخاطب احتياجات هذه الفئة العمرية والتي تختلف بطبيعة الحال عما يتم تقديمه علي القناة الأولي من مجموعة مدرستنا من حصص مباشرة.

وتعتمد قناة مدرستنا 2 على مساعدة الطلاب في الوصول لأفضل طرق المذاكرة وشرح كيفية استخدام مصادر التعلم المختلفة، بالإضافة إلى تيسير فهم أسئلة التقويم والامتحان والقاء الضوء علي كيفية اتباع منهجية صحيحة لحلها.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن إنتاج قناة مدرستنا 2 هو عمل مستمر ولذلك تقدم الجديد كل يوم، وبالتالي ستبدأ القناة باللغة العربية وتتناول اللغات الأخرى تباعًا.

وتمنت وزارة التربية والتعليم بتجربة تعلم ممتع ومستقبل مشرق، و تنطلق قناة مدرستنا 2 عبر التردد ١٢٢٠٦، الاستقطاب: رأسي، معدل ترميز ٢٧٥٠٠.

وكانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم قناة مدرستنا الاولى عبر تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦

و أتاحت وزارة التربية والتعليم، لينك على اليوتيوب لقناة "مدرستنا" ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال اليوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية.

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا من خلال الضغط هنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يبدأ عرض الدروس لطلاب الثانوية العامة على قناة مدرستنا 2 ، بدءًا من يوم الأحد 13 ديسمبر 2020 .