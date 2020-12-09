خبراء عن إشادة وزير الاقتصاد الفرنسي بما حققته مصر: انعكاس لإشادات كبرى المؤسسات الدولية.. تجذب مزيدا من استثماراتهم .. الإصلاح وتطوير الدولة المصرية محط إعجاب العالم

بعد إشادة وزير الاقتصاد الفرنسي بالاقتصاد المصري

خبير:

إشادة وزير الاقتصاد الفرنسي انعكاس للتقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية





اقتصادي:

إشادة وزير المالية الفرنسي بالاقتصاد المصري ستجذب مزيدا من الاستثمارات الفرنسية





خبيرة:

الإصلاح الاقتصادي وتطوير الدولة المصرية أصبح محط إعجاب العالم









قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن اشادة برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي"، بـ أداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات ايجابية منفردة في المنطقة، جاء انعكاسا ً للتقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية التي تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري.





وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، حيث يعد النمو الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر.





واشار الخبير الاقتصادي، أن هذه الاشادات تعطي للمستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري، خاصةً بعد تحسن بيئة الأعمال في الدولة المصرية وفقًا للتقارير الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن، مما يجعل الدولة المصرية وجهه آمنه ومستقرة للاستثمار والعمل فيها .





وتعكس اشادة وزير المالية الفرنسي ثقة الرئيس الفرنسي في السياسات المالية والسياسات النقدية بالدولة المصرية التي ساهمت بدورها في تحقيق الاستقرار للاقتصاد والنظام المصرفي المصري، وهو الأمر الذي حاز على كان له الدور الفاعل والرئيس في حصول الاقتصاد المصري على إشادة كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو ما ساهم بدوره في منح الثقة للمستثمرين دول وشركات وأفراد .





قال علي الادريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن اشادة « برونو لومير» وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي"، بـ أداء الاقتصاد المصري شهادة دولية جديدة فى حق الاقتصاد المصرى و الاصلاح الاقتصادى الذي قامت به الدولة المصرية.





وتوقع "علي الادريسي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اشادة «برونو لومير» وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، قد تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية و زيادة معدلات التبادل التجارى بين الدولتين والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التى يمتلكها الاقتصاد الفرنسى فى ظل العلاقات السياسية و الاقتصادية المتميزة بينهم.





قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن الدولة المصرية تأمن بتأصيل مبادئ التعاون وتبادل الخبرات ورأب الصراعات وتصحيح وجهات النظر، لافتا إلى أن السياسية الدبلوماسية المصرية لا تكف عن تلبية دعوات قادة وسياسي دول العالم في تبادل الزيارات.





وأضافت رمسيس في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العلاقات المصرية الفرنسية تمثل تاريخا طويلا من الاحترام المتبادل، لافتة إلى أن الاصلاح الاقتصادي وتطوير الدولة المصرية أصبح محط اعجاب العالم، وأن زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا جاءت لنبذ العنف والخلافات بعد اختلاف وجهات النظر في حرية التعبير وإثارة حفيظة الشعوب العربية المحبة للدين والمتماسكة بأهمية صون كل ما يتعلق بالأنبياء والمرسلين واحترامه احترامًا شديدًا.





وتابعت: علي الرغم ان الهدف من تلك الزيارة هدف اقتصادى تجاري تعاوني، مشيرا إلى أن الزيارة حققت هدفها من حيث تحديد جدول زمني للتعاون المثمر وتبادل الخبرات بين دولتين لهما باعة في التعاون في مختلف المجالات





وأشارت إلى أن الزيارة تضمنت الحديث عن التعاونات بعد كورونا كخطوة استباقية لعودة كافة الانشطة التي تتعلق بالطيران وتقنيته والعديد من الملفات الاقتصادية.





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته بباريس برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي"، وعبر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي عن تهنئته للرئيس علي أداء الاقتصاد المصري اللافت خلال العام الحالي وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات ايجابية منفردة في المنطقة، وفقا لتصريحات السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية





واكد الرئيس أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، معربًا عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد، خاصةً على صعيد توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية العريقة، وكذلك استغلال الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى في مصر والتحسن في المناخ الاستثماري، وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة.