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تعليم

البعد عن السوشيال ميديا.. أستاذ علم النفس التربوي يقدم نصائح للطلاب لأداء الاختبارات بشكل إيجابي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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باسنتي ناجي
قال الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس إن التعليم بمصر يمر بحالة من التوتر إثر الظروف الراهنة من انتشار عدوى كورونا، وتسعى وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الجامعات  للحفاظ على صحة الطلاب وصحة أهاليهم واستمرار عملية التعليم دون أي معوقات واستحداث أدوات تكنولوجيا لتسهيل الدراسة على الطلاب.  

ونصح " شوقي " الطلاب خلال تصريحاته لـ موقع " صدى البلد "  لتخطي فترة الاختبارات أن يستغلوا الوقت بشكل صحيح  لاستذكار  كافة المناهج الدراسية التي تم شرحها  لهم والبعد عن السوشيال ميديا التي تسبب في ضياع الوقت بشكل كبير، مؤكدًا على التزامهم بالتدابير الوقائية وارتداء الكمامات. 

ولفت أستاذ علم النفس إلى دور الأسرة في نشر الطمأنينة لدى الطلاب ومساعدتهم في تحسن الحالة النفسية لتخطي تلك الفترة أثناء أداء الامتحانات ،مشيرًا أيضا إلى أهمية مساعدة أعضاء هيئة التدريس لتسهيل شرح المقررات الدراسية على الطلاب ووضع امتحانات في مستوى الطالب المتوسط مراعاة لتلك الظروف. 

وأوضح دكتور تامر شوقي أن الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تسعي لتسهيل أداء عملية الامتحانات علي الطلاب من خلال تقليل عدد أسئلة الامتحانات ليؤديها الطالب في ساعة واحدة وذلك لتقليل عدد ساعات وجود الطالب داخل قاعة الامتحان، لافتًا إلى التعقيم المستمر والدوري لكافة أرجاء آليات وتعاون الآمن للتأكد من التزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية

والجدير بالذكر انه  قد  قالت الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، في السياق ذاته إن العامل الأول للحفاظ على صحة الطلاب في ظل الظروف التي نمر بها هو فرض الرقابة من قبل إدارات الكليات، وذلك لضمان الحفاظ على الخطوات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد والمعلنة من قبل وزارة الصحة ونتمكن من التخلص من تلك الوباء.


وأوضحت لـ "صدى البلد " أن العامل النفسي للطلاب من أهم الأشياء التي يجب أن نهتم بها، وذلك لأنهم يدرسون في الوقت الذي يعم فيه الخوف على الطلاب ومحاولة الحفاظ على صحتهم وصحة أهاليهم، مشيرةً إلى أهمية حملات التوعية بين الطلاب أثناء وجودهم بالحرم الجامعي وتفعيل صفحات التوعية على السوشيال ميديا لأنها أسرع طريق للوصول للطلاب.


ولفتت أستاذة علم الاجتماع بتربية عين شمس إلى سعى الجامعات لتفعيل أداء الامتحانات بفناء الحرم الجامعي، وذلك لكبر المساحات وزيادة التهوية المطلوبة، مشددةً على تفعيل الرقابة وفرض الغرامات والعقوبات على الطلاب المخالفين بارتداء الكمامات.

 

واستطردت أن خطوات العمل على التعليم المدمج والهجين الآن هي أولى خطوات نجاح وتطوير التعليم في مصر، والسعي لمواكبة التكنولوجيا ورفع العبء عن كاهل الإهالي والتصدي
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