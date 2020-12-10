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مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية يتحدث عن محاربة الفساد وإنشاء أكاديمية وطنية لمكافحته.. فيديو

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:08 ص
قضايا الفساد
قضايا الفساد
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إبراهيم القادري
قال الدكتور  مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مكافحة الفساد تقع ضمن تطبيق الحكومة لمفهوم الحوكمة التي تعتمد علي تحقيق الشفافية والنزاهة وسيادة القانون وهذا ما قامت به مصر من خلال إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد علي مرحلتين .

وأضاف ابو زيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج خبر اليوم المذاع علي أون أى، أن هناك مجموعة من الإجراءات والقوانين التي تساهم في مكافحة الفساد مثل قانون الخدمة المدنية الذى يساهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في نظام التعيين والتقييم .

واوضح ابو زيد ، ان الاجهزة الرقابية في الدولة المصرية تعمل علي ضبط قضايا الفساد وهذا ما شاهدناه خلال السنوات الماضية مؤكدا ان مصر ستقوم بإنشاء أكاديمية وطنية لمكافحة الفساد .

وتابع ابو زيد ، ان الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تساهم في رفع الوعي بأهمية ومخاطر الفساد وتأثيره علي الاقتصاد وعلى المجتمع ككل من خلال ادارة الحملات الاعلانية الموجة لرفع التثقيف المجتمعي لمواجه الفساد .

واستكمل أبو زيد ، ان الفساد له آثار كبيرة جدا علي نمو الاقتصاد مؤكدا ان الحكومة المصرية أصدرت قانون حماية البيانات الشخصية لرفع الوعي والمساندة للتبليغ عن قضايا الفساد .

واشار الي ان  صندوق تحيا مصر مخصص لتجميع التبرعات وتوجيهها نحو المشروعات التنموية، منوهًا إلى أنه يساهم فى ضخ مبالغ للفئات الأكثر احتياجًا، بينما صندوق مصر السيادى يستحوذ على الأصول المستغلة وغير  المستغلة ايضًا، أن الأصول المستغلة تتبع القطاع العام التى تمتلك بعض الشركات والاراضى التى لا تحقق أرباحًا كافية لذلك  فتعود ملكياتها إلى صندوق مصر السيادي.
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