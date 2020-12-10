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أخبار العالم

نرغب في تقوية العلاقات.. حماس تكشف تفاصيل لقاء الوفد الأمني المصري

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:10 ص
وفد أمني مصر في غزة
وفد أمني مصر في غزة
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ِشريف سيد
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، تفاصيل اللقاء الذي جمع قيادات الحركة بالوفد الأمني المصري، الذي يزور قطاع غزة. 

وقالت الحركة في بيان نشرته إن وفدا من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية التقى الوفد الأمني المصري، وذلك لمناقشة عدد من القضايا على رأسها المصالحة الفلسطينية، وتحقيق الوحدة والشراكة والتفاصيل المتعلقة بهم، والجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيقها.

وأضافت الحركة أنه جرى مناقشة  ملف الحصار المفروض على قطاع غزة، ومعاناة أهله وسبل إلزام الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات رفع الحصار وتوفير متطلبات إنهاء معاناة أهل غزة، وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة، ومستلزمات مواجهة جائحة كورونا، وفتح معبر رفح بما يفي بحاجات الناس في التنقل والسفر.

ومن ناحية أخرى، رحبت حماس بالجهود المصرية من أجل رعاية قضايا الشعب الفلسطيني، وتحسين الأوضاع الداخلية في فلسطين. 

وشددت الحركة على ضرورة تقوية العلاقة الثنائية مع الأشقاء في مصر، وأهمية إنجاح المساعي المصرية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية كونها خيارا استراتيجيا لمواجهة التحديات كافة.

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