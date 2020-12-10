مدير ترميم المتحف الكبير: الأسرّة الجنائزية لتوت عنخ آمون حالتها جيدة

قال حسين كمال، مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، إنه تم ترميم حوالي 6400 قطعة أثرية في معمل ترميم الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير.





وأضاف حسين كمال، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن معمل ترميم الأخشاب به العديد من القطع الأثرية التي يتم ترميمها من مجموعة توت عنخ آمون الأثرية.





وأكد حسين كمال أن "الأسرّة الجنائزية للملك توت عنخ آمون حالتها جيدة، وكانت متواجدة في المتحف المصري بالتحرير، وتم ترميمها".





وأوضح حسين كمال "نعمل على الحفاظ على نفس الحالة التي تتواجد عليها القطع الأثرية ونقوم بتثبيت حالة القطعة الأثرية كي تكون في بيئة عرض مناسبة".





وتابع حسين كمال "لا نقوم بتغيير ملامح الآثار خلال عملية الترميم"، مضيفا "يتم حجر القطع الأثرية لمدة قبل بدء الترميم فيها للتأكد من خلو القطع الأثرية الخشبية من أي إصابة حشرية وتواجد حشرات تأكل الحدث من داخلها".





وتسلم المتحف المصري الكبير، شهادتي اعتماد المواصفات الدولية القياسية (الأيزو) في نظامي إدارة كل من البيئة والجودة، ليكون بذلك قد حصل المتحف على ثلاث شهادات في الأيزو في ثلاثة مجالات مختلفة حيث كان قد سبق وحصل أيضا فى سبتمبر الماضي على شهادة الأيزو في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.





وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به أن الشهادة الأولى خاصة بنظام إدارة البيئة ( 14001:2015 ISO)، والثانية خاصة بنظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015).





وأشار اللواء عاطف مفتاح إلى أن هذه هي المرة الأولى من نوعها على المستوى الدولي والإقليمي التي يحصل فيها متحف على هذه الشهادات الثلاثة خلال أقل من ٦٠ يومًا، في مجالات كل من البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، ويأتي ذلك تأكيدًا على الحرص الدائم لتطبيق كافة المعايير العلمية، وتحقيق معايير المواصفات القياسية الدولية؛ كضمان الجودة والتخطيط وتقييم الأداء وتطويره المستمر، مما يعمل على تحقيق الاستدامة في مجال البيئة.





وأضاف أنه من المتوقع أن ينعكس المردود الإيجابي لحصول المتحف علي شهادات الأيزو على السياحة المحلية والدولية، حيث سيجد الزائر اهتمامًا ملحوظًا بالبيئة والجودة والصحة والسلامة المهنية، وذلك ضمن آليات قياس مُعدَّة خصيصًا لقياس رضا الزائرين.



