ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فاروق جعفر: نسعى لتوفير سبل الراحة للاعبي الزمالك.. وهذا سبب رفض التعاقد مع الشيخ وأمير عادل

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:50 ص
الزمالك
الزمالك
Advertisements
محمد رشاد
أكد فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك أن كافة الأمور داخل الفريق الكروي الأول مستقرة خلال الفترة الحالية.

وقال جعفر في برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "نسعى حاليا لتوفير كل سبل الراحة للاعبي الفريق من أجل التركيز خلال الموسم الكروي الجديد لحصد البطولات ومصالحة الجماهير البيضاء".

وأضاف: "لاعبو الزمالك محترفون ويشعروا بالمسؤولية والتحدي المقبل علينا فى الموسم الجديد والأمور ستكون جيدة خلال الفترة المقبلة".

وأكد فاروق جعفر أن سبب تراجع النادي عن صفقتي أحمد الشيخ وأمير عادل هو عدم احتياجات الفريق لهما ، "لا نريد عقد صفقات لا نستفيد منها والفريق متكامل والثنائي لدينا فى مركزهما لاعبين اخرين مميزين وباتشيكو أكد عدم حاجته لهما".

وأضاف: "لا يوجد مشكلة مع أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي بشأن تجديد عقدهما خلال الفترة المقبلة وكان لدينا العديد من الإصابات أثرت علبنا فى نهايي أفريقيا وأمام طلائع الجيش فى كأس مصر".

وأردف فاروق جعفر  أن رحيل مهاجم الفريق مصطفى محمد مرفوض في الوقت الحالي ، لأن الفريق لم يتعاقد مع بديل مناسب حتى يسمح للاعب بالاحتراف الخارجي ، "الفريق يحتاج إلى جميع لاعبيه في الفترة الحالية ، وسيسمح للاعب بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم بنفس الكفاءة".

وأضاف أن الزمالك لم يتعاقد مع بديل مناسب لمصطفي محمد حتي يسمح للاعب بالإحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل عروض الاحتراف لـ مصطفى محمد من الدوري التركي.. وأمير مرتضى يوبخه

باتشيكو يطلب تعاقد الزمالك مع مسّاك ومهاجم أجنبي .. فيديو

فاروق جعفر: الزمالك والرجاء استفادا من تأجيل لقاء نصف نهائي أبطال أفريقيا.. فيديو

عمر ربيع ياسين: أزمة فى الزمالك بسبب ملعب مباريات الموسم الجديد

رغم تدخل الوزير.. 3 ملفات شائكة صداع فى رأس نادي الزمالك

ترشيحاتنا

أحمد أبو هشيمة يعتذر عن عدم إقامة عزاء لوالده بسبب كورونا

بوتين يرد على شائعات إصابته بمرض خطير

يقوي المناعة.. فوائد البصل الأخضر

إنقلاب على بايدن.. 17 ولاية أمريكية تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية

ماذا تفعل عند مشاهدة الأحلام المزعجة؟ 7 أمور أبرزها لا تخبر أحدا

أول تعليق من كلوب على تحطيم محمد صلاح لرقم جيرارد القياسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب بكائه.. طفل يلقى حتفه على يد زوج والدته.. وموقف غير إنساني من الأم

لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة مع مولودها الثاني

دون أدوية.. 3 خطوات لـ علاج أزمة الربو