فاروق جعفر: نسعى لتوفير سبل الراحة للاعبي الزمالك.. وهذا سبب رفض التعاقد مع الشيخ وأمير عادل

أكد فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك أن كافة الأمور داخل الفريق الكروي الأول مستقرة خلال الفترة الحالية.





وقال جعفر في برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "نسعى حاليا لتوفير كل سبل الراحة للاعبي الفريق من أجل التركيز خلال الموسم الكروي الجديد لحصد البطولات ومصالحة الجماهير البيضاء".





وأضاف: "لاعبو الزمالك محترفون ويشعروا بالمسؤولية والتحدي المقبل علينا فى الموسم الجديد والأمور ستكون جيدة خلال الفترة المقبلة".





وأكد فاروق جعفر أن سبب تراجع النادي عن صفقتي أحمد الشيخ وأمير عادل هو عدم احتياجات الفريق لهما ، " لا نريد عقد صفقات لا نستفيد منها والفريق متكامل والثنائي لدينا فى مركزهما لاعبين اخرين مميزين وباتشيكو أكد عدم حاجته لهما".





وأضاف: "لا يوجد مشكلة مع أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي بشأن تجديد عقدهما خلال الفترة المقبلة وكان لدينا العديد من الإصابات أثرت علبنا فى نهايي أفريقيا وأمام طلائع الجيش فى كأس مصر".





وأردف فاروق جعفر أن رحيل مهاجم الفريق مصطفى محمد مرفوض في الوقت الحالي ، لأن الفريق لم يتعاقد مع بديل مناسب حتى يسمح للاعب بالاحتراف الخارجي ، " الفريق يحتاج إلى جميع لاعبيه في الفترة الحالية ، وسيسمح للاعب بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم بنفس الكفاءة".



