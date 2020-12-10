محمد صلاح: "الزمالك مش هيقع.. سيكون في الصدارة مع الأهلي"

يرى محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض قادر على العودة بشكل قوي هذا الموسم.





وقال صلاح في تصريحاته للماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة "صدى البلد": "اختلف مع رأي مجدي عبد الغني، الزمالك قادر على تحقيق لقب الدوري بفضل العناصر المميزة التي يضمها".





وأردف: الزمالك عانى من عدم توفيق، ولكن هذا الموسم ولاول مرة يتعاقد فقط مع احتياجاته، ويتمسك بلاعبيه ولا يعتمد على الكم في التعاقدات.





وأشار: الزمالك حافظ على استقرار مجموعته الحالية، خاصة وسط انسجام كبير من اللاعبين مع بعضهما البعض.





وأكد: الزمالك مهما كانت ظروفه سيكون متصدر مع الاهلي هذا الموسم.





واتم كلماته مؤكدا ان ظروف الأبيض الأخيرة اكبر حافز للاعبين على تعويض البطولات الضائعة منهم وارضاء الجمهور مشيرا بأن الزمالك كيان كبير ولا يقدر احد على هدمه لانه جزء من الدولة.



