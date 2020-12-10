أبطاله متواجدون في الواقع.. مي زايد: تصوير فيلم «عاش يا كابتن» استغرق 4 أعوام.. فيديو

شخصيات فيلم "عاش يا كابتن" مبهرة وجذابة من أول لحظة خصوصا أنه فيلم تسجيلي، وهو ما جعل هناك تفاعلا كبيرا مع الفيلم. قالت المخرجة مي زايد ، إن





وأضافت مي زايد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خبر اليوم" المذاع علي قناة "أون إي"، أن نقطة قوة فيلم "عاش يا كابتن" هو أن يكون تسجيليًّا لأن أبطاله متواجدون في ا لواقع، معقبة "الفيلم يجعلنا نعيش قصتهم، ونعيش معهم مراحل نجاحهم".





مي زايد ، أنه ليس هناك فرق بين السينما التسجيلية والسينما الروائية إلا حسب نوع الحكاية، وفيلم "عاش يا كابتن" نجاحه في أنه يُعرض تسجيليًّا. وأوضحتالسينماالتسجيليةوالسينماالروائيةإلانجاحه





وتابعت مي زايد، أن فيلم "عاش يا كابتن" استغرق 4 سنوات تصويرًا، وسنة ونصف السنة مونتاج؛ لاحتياج الفيلم هذا الوقت لتصويره خصوصا أن البطل لا ينجح في يوم وليلة، وكان علينا أن نعيش هذه التجربة مع الأبطال الحقيقيين.





وأعربت المخرجة مي زايد، عن سعادتها بمشاركة فيلمها الوثائقي "عاش يا كابتن" فى المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دروته الثانية والأربعين.





وقالت مى لـ "صدى البلد"، سعيد باختيار الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، واعتبرها فخر لي، جائزة في حد ذاتها خاصة أنها فرصة لا تعوض ليرى الفيلم عدد كبير من الجمهور والضيوف المشاركين في المهرجان.





وأضافت مى زايد قائلة "أتصور ان هذه الجائزة الأساسية بالنسبة لي بعيدا عن جوائز المهرجان، وتم اختيار الفيلم بناء على طلب من إدارة المهرجان وذلك بعد عرض الفيلم في مهرجان تورنتو، وبعد فترة تم ابلاغي بمشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة.





وأوضحت مي قائلة "لا تشغلني فكرة المنافسة على جائزة بالمهرجان بقدر ما يشغلني أن يشاهده عدد كبير من الجمهور وينال إعجابهم ويشيدون به بعيدا عن تقييمات لجنة تحكيم المهرجان".





وأشارت مى قائلة "هناك منافسة صعبة وقوية بالمهرجان خاصة أن جميع الأفلام التي تعرض بالمسابقة الرسمية تحديدا تلقى العرض العالمي الأول لها بالمهرجان أو في الشرق الأوسط، وبالتالي تزداد أهميتها وإلقاء الضوء عليها، وهو أمر يسعدني ولا يقلقني".



