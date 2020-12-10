في 5 خطوات.. إزاي تحافظ على دراجتك النارية أطول فترة ممكنة؟

تشتهر الدراجة النارية بخفة حركتها، وسهولة مرورها بين السيارات، وقدراتها غير المحدودة على الانطلاق، ومنذ نشأتها تمكنت من إثبات ذاتها عبر العديد من الإصدارات ومع التطور التكنولوجي الهائل، استطاعت أن تأتي بالعديد من التقنيات الحديثة والتي تواكب شريحة كبيرة من جمهورها ومحبيها.





لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، في السطور التالية، خطوات لإطالة عمر دراجتك النارية:









1- إيقاف دراجتك النارية بعيدًا عن الأماكن المليئة بالغبار والأتربة ومصادر المياه، ومحاولة تغطيتها دائمًا إن أمكن لحمايتها من تكون الأتربة خاصةً في فصل الشتاء.





2- تنظيف الدراجة النارية بشكل مستمر يقيها من التصاق الحشرات على طلاء هيكل الدراجة وبالتالي تحتفظ برونقها بشكل دائم.





3- متابعة فحص دراجتك النارية بصفة دورية داخل المراكز المتخصصة في ذلك الشأن لأن هذا يساهم في إطالة عمر الدرجة بشكل كبير.





4- من الأمور الضرورية أن تتم متابعة فحص زيوت الدراجة النارية بعناية من وقت إلى أخر، وحساب عدد الكيلومترات التي قطعتها الدراجة وتغيير الزيوت المناسبة للمحرك التي توصي بها الشركة.



