ماسك الخميرة.. هدير سمير تقدم وصفة سحرية بأدوات بسيطة لحل مشاكل البشرة

عرضت الإعلامية هدير سمير، أثناء تقديم برنامجها «حبة كراميل»، المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء أمس، الأربعاء، فقرة قدمت خلالها وصفة سحرية للبنات لكل مشاكل البشرة.





وخلال الفقرة، قالت هدير سمير، إن جمال البشرة والعناية بها شيء أساسي لأي أنثى، مضيفة أنه دائمًا ما نبحث عن وسائل طبيعية وسهلة ومن دون مواد كيميائية من الممكن أن تكون ضارة للبشرة.





وأضافت مقدمة برنامج «حبة كراميل»، «هنقدم لكم ماسك الخميرة، والذي يمكن عمله في المنزل، وهذا الماسك يعطي نتيجة فورية وبأقل تكاليف».





وشرحت الإعلامية، طريق تحضير الماسك، قائلة «الخميرة تعتبر تفتيح ونضارة وللتجعيدة للبشرة، وقبل عمل الماسك يجب تنظيف الوجه بغسول الوجه، وهنجيب بياض بيضاء، ونضع عليهم معلقة خميرة بودر ونقلب الخليط جيدا وبعد ذلك نضيف معلقتين من الماء ونقلب مرة تانية إلى أن تندمج».





وتابعت سمير، أنه «بعد ذلك نضع الخليط على الوجهة يوميا إلى أن نصل للنتيجة وبعد ذلك نغسل الوجه بماء فاترة وبعدها نغسل الوجه بماء الورد».