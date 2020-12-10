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أول مصممة أزياء لذوي الهمم تروي تفاصيل تحدي «متفصل ليك»

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:58 ص
صدى البلد
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عادل نصار
روت سارة فاروق، أول مصممة أزياء لذوي الهمم، تفاصيل فكرة "متفصل ليك" التي تشارك فيها، مؤكدة أنها تعمل من خلالها على حل مشاكل ذوي الهمم المختلفة في ارتداء الملابس.

وأضافت "فاروق"، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامجه «حبة كراميل»، المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء أمس الأربعاء، "لم أضع أمامي فكرة فشل المشروع من البداية، وشعرت أنه تحدٍ حقيقي وبدأت فيه بكل قوة واهتمام".

وأكملت أول مصممة أزياء لذوي الهمم، أنها عقدت جلسات مع ذوي الهمم لمعرفة مشاكلهم عن قرب، مشيرة إلى أنها تقدم أفكارها بطريقة مبتكرة بهدف تذليل أي عقبات أمام ذوي الهمم في الملابس.

وتابعت فاروق، "من حقهم أن يكون لهم ملابس خاصة باحتياجاتهم، ولا يوجد في مصر والوطن العربي أحد يقوم بتنفيذ تصميمات لهم"، مستدركة أن المشوار في تنفيذ الفكرة لم يكن سهلا وخاصة أنه يتطلب إبداعا مختلفا وجديدا في مجالي.

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