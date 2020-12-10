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بين الناس

خصصنا قطعة أرض.. أهالي الإبراهيمية بالبحيرة يناشدون القابضة للمياه سرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:45 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
استغاث أهالي قرية الإبراهيمية التابعة لمحافظة البحيرة، عبر خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد" الإخباري، من تحول القرية لبرك ومستنقعات لمياه الصرف؛ بسبب عدم وجود صرف صحي يخدم القرية مما يعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض المعدية. 

قال أحمد هلال: نحن سكان القرية نعانى من عدم وجود صرف صحي يخدم القرية وتوابعها، رغم إدراج القرية ضمن مبادرة حياة كريمة، وقمنا بتخصيص قطعة أرض بالجهود الذاتية لإقامة محطة رفع عليها، وتمت المعاينة من قبل اللجنة المختصة منذ فترة طويلة، ولم يرد علينا أحد إلى الآن فى حين أن هناك قرى أخرى صغيرة تم بدء العمل فيها.

وأضاف محمد حجازي: أن القرية تغرق بمياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، لعدم وجود صرف صحى وعدم وجود رصف للشوارع، مما يؤدي إلي شلل مصالحها بشكل تام، فى حين أن القرية تربط بين العديد من القرى المجاورة.

ونوه رمضان أنور إلى أن الأهالي يقومون بصرف دورات المياه بالترع لعدم وجود صرف صحي، مما يؤدي إلي تلوث المياه، ونقل الأمراض إلى المزارعين والأطفال، وفساد التربة الزراعية.

وأشار إبراهيم إسماعيل إلى أن اللجنة الممثلة بالقرية قامت أكثر من مرة بمناشدة رئيس مدينة إيتاى البارود، ورئيس الوحدة المحلية بصفط الحرية، وأعضاء مجلس الشعب، ولكنهم لم يكلفوا أنفسهم بالرد.

وناشد مصطفى زغلول الجهات المسئولة سرعة التحرك لحل هذه المشكلة، حيث أن القرية تعد كتلة سكانية ضخمة بالنسبة لقرى أخرى تم بدء العمل بها، كما أن موقعها يربط بين حوالى 20 قرية وعزبة تابعة.

وللتواصل مع الشاكي :010‪278‪536‪96

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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