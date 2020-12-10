ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

#الهداف_للتاريخي يتصدر تويتر بعد تحطيم محمد صلاح رقم ستيفن جيرارد بدوري أبطال أوروبا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:45 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الهداف_للتاريخي بعد تحطيم محمد صلاح رقم ستيفن جيرارد وتسجيل 22 هدفا بدوري أبطال أوروبا ليصبح الهداف التاريخي للريدز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏بعد 55 ثانية فقط ، هدف محمد صلاح هو أسرع هدف يسجله نادي ليفربول في مباراة في تاريخ دوري أبطال أوروبا".

محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول في دوري الأبطال "22 هدفًا" و "‏صلاح يستمر في تحقيق الأرقام القياسية واصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري ابطال أوروبا ".

وقال أخرون" ‏‎#دوري_أبطال_أوروبا مبروك ياابو صلاح الهداف التاريخى والباقية تأتى أن شاء الله " و" ‏الملك المصري محمد صلاح الذي أصبح الهداف التاريخي لليفربول في ‎#دوري_أبطال_أوروبا الف مبروك يا بو مكة ".

وسجل الدولي المصري  محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، هدف التقدم للريدز في شباك ميدتيلاند الدنماركي، بالدقيقة الأولى من المباراة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونجح صلاح في استخلاص الكرة من مدافع ميدتيلاند قبل أن ينفرد بالحارس ويسجلها في المرمى معلنا تقدم الريدز.

وانفرد صلاح بصدارة هدافي ليفربول عبر التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيله الهدف الـ22، بعدما تجاوز الرقم المسجل باسم أسطورة الريدز ستيفان جيرارد.

Advertisements
Advertisements

رؤوف جاسر: «مرتضى شوه الزمالك».. هدم مسجدين وصرف مليار و400 مليون جنيه على التدعيمات

مفاجأة في النادي الأهلي تخص موسيماني ومدرب الحراس.. تعرف عليها

جمال ومدحت العدل وهاني شاكر يجتمعون مع وزير الشباب.. اعرف السبب

وفاة باولو روسي أسطورة المنتخب الإيطالي بعد صراع طويل مع المرض

طبيب الأهلي: مروان محسن يعاني من مشكلة في الركبة

محمد صلاح بعد تحقيق لقب الهداف التاريخي لـ ليفربول: آمل في مواصلة التقدم

مدرب حراس الأهلي يكشف سبب استمراره رغم رحيل فايلر| وما علاقته بموسيماني؟

فاروق جعفر: سنوافق على احتراف مصطفى محمد حال توافر البديل

العشري مستشهدا بطريقة جونياس: تمكنت من الزمالك وأستطيع تقديم أداء مميز أمام الأهلي

حتحوت: الأهلي مش عارف يحط النجمة التاسعة فين.. وخامة القميص الجديد مش عاجبه موسيماني

#الهداف_للتاريخي يتصدر تويتر بعد تحطيم محمد صلاح رقم ستيفن جيرارد بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يتصدر تويتر بعد التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركتها تصرخ ألما.. إدانة أم بقتل طفلتها الرضيعة ذات الـ19 شهرا

عنوان وهمي ومقلب قاسٍ.. محتال يطلب 21 وجبة دليفري ويرفض الدفع

حُرمت من رؤية مولودها.. كورونا ينهي حياة أم بعد ولادة طفلها