الهداف_للتاريخي يتصدر تويتر بعد تحطيم محمد صلاح رقم ستيفن جيرارد بدوري أبطال أوروبا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الهداف_للتاريخي بعد تحطيم محمد صلاح رقم ستيفن جيرارد وتسجيل 22 هدفا بدوري أبطال أوروبا ليصبح الهداف التاريخي للريدز.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏بعد 55 ثانية فقط ، هدف محمد صلاح هو أسرع هدف يسجله نادي ليفربول في مباراة في تاريخ دوري أبطال أوروبا".





محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول في دوري الأبطال "22 هدفًا" و "‏صلاح يستمر في تحقيق الأرقام القياسية واصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري ابطال أوروبا ".





وقال أخرون" ‏‎ #دوري_أبطال_أوروبا مبروك ياابو صلاح الهداف التاريخى والباقية تأتى أن شاء الله " و" ‏الملك المصري محمد صلاح الذي أصبح الهداف التاريخي لليفربول في ‎#دوري_أبطال_أوروبا الف مبروك يا بو مكة ".





وسجل الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، هدف التقدم للريدز في شباك ميدتيلاند الدنماركي، بالدقيقة الأولى من المباراة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





ونجح صلاح في استخلاص الكرة من مدافع ميدتيلاند قبل أن ينفرد بالحارس ويسجلها في المرمى معلنا تقدم الريدز.





وانفرد صلاح بصدارة هدافي ليفربول عبر التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيله الهدف الـ22، بعدما تجاوز الرقم المسجل باسم أسطورة الريدز ستيفان جيرارد.



