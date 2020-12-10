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أخبار العالم

ألمانيا تسجل قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:47 ص
ألمانيا تسجل قفزة
ألمانيا تسجل قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ألمانيا اليوم، الخميس، قفزة جديدة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أنه تم رصد 2369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد منذ تفشي الوباء إلى مليون و242203.

كما أوضحت البيانات زيادة عدد الوفيات بواقع 440 ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 20372 وفاة.

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل قد كشفت، أمس الأربعاء، عن توقعاتها بشأن الكيفية التي سيغير بها لقاح كورونا الأمور في المستقبل.

وأكدت ميركل أن حملة التطعيم ضد كورونا المقررة بداية العام لن تكون كافية لإحداث تغيير كبير في مسار الوباء.

وأشارت ميركل إلى أن تقليل عدد الوفيات هو الأهم بالنسبة للحكومة الألمانية، مؤكدة أنهم إذا نجحوا في في ذلك فسيكون "فوز كبير جدا".

وأضافت: "سنواصل الجهود وسنفعل ما في وسعنا لإبقاء المدارس ورياض الأطفال مفتوحة".

وتابعت المستشارة الألمانية قائلة: "سنرى كيف ستسير الأمور في الأشهر القليلة المقبلة. لكن بغض النظر عن الأزمة الصحية، يبدو أن السوق قد تجاوز ذلك الأمر ويركز أكثر على موضوع الانكماش".
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