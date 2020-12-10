شاهد.. ثلاجة تعمل دون كهرباء قادرة على تخزين لقاح كورونا في درجة حرارة 70 تحت الصفر

يعمل مهندسون في مختبر إيطالي بالقرب من مدينة أفيلينو (جنوب إيطاليا) على ثلاجة قد تكون هي الحل لتخزين وإيصال لقاح فعال ضد فيروس كورونا الجديد إلى المناطق النائية وخاصة في البلدان النامية ذات البنية التحتية المهترئة.





نموذج DVTSS ويعني "حل ديسمون لنقل وتخزين اللقاح" قادر على ضمان درجة حرارة ثابتة تصل إلى 70_ درجة مئوية لمدة 40 ساعة حتى لو تم فصل الجهاز عن التيار الكهربائي، وفقا للمهندسين الذين قاموا بتصنيعه.





"وحدة النقل "دي في تي إس إس" قادرة على تخزين 36 علبة من اللقاح، تحتوي كل منها على 5000 جرعة. باجمالى 180.000 جرعة. في درجة حرارة داخلية تصل إلى _70 درجة مئوية. وتستمر لـ 40 ساعة من دون كهرباء ونحاول زيادتها"، وفقا لقول سيرياكو دي سانتيس، المدير الفني في ديسمون.





منذ أن أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية التي تعمل بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا اجتاز جميع مراحل الاختبار بنجاح، أصبحت الشركات المصنعة للثلاجات أمام تحد جديد في صناعة ثلاجات لحفظ لقاح كورونا وتخزينه. حيث يحتاج لقاح فايزر إلى درجة حرارة تصل إلى 70 درجة تحت الصفر ليتم نقله وحفظه وتخزينه.





وبحال تبدلت درجة الحرارة وتعدت 70 درجة تحت الصفر ولم يتم الالتزام بالمعايير المطلوبة لحفظه قد يفقد اللقاح فعاليته ويصبح غير مجدي. هذه مشكلة خاصة مع لقاحات الحمض النووي الريبوزي (RNA).