مناسبة لى كأم.. إيثار مهندسة معمارية اتجهت لصنع عرائس الاميجورومي

بدافع الأمومة تركت إيثار جمال الدين عملها كمهندسة معمارية، حيث فضلت صاحبة الـ 28 عامًا أن تجعل معظم وقتها لطفلها وزوجها لتتجه من خلال الصدفة البحتة إلى صنع عرائس الاميجورومي، وهي حياكة الدمي و حشوها على شكل مجسمات صغيرة الحجم، وهو ما نال إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





تحكي إيثار لـ " صدى البلد" قصتها قائلة: "بعد تخرجي من قسم عمارة بهندسة شبرا جامعة بنها عام 2014 اشتغلت بشهادتي لمدة عامين، لكن بعد الجواز ووجود طفل كان لازم اقعد في البيت، وكان عندي وقت فراغ كبير جدًا و جتلي فكرة إني أعمل لابني عروسة بالكروشيه قبل ما يتولد، وما كنتش وقتها أعرف يعني إيه اميجرومي خالص"





صنع إيثار لعرائس الاميجورومي بدأ بحبها للكروشيه من حصة الاقتصاد المنزلي في المرحلة الإعدادية وحيكاتها للعديد من المفارش والأشياء البسيطة بالإبرة والخيط اللذان لا تتركهما من يديها أثناء وقت فراغها في البيت، والذي قد يصل لـ 8 ساعات في معظم الأيام.





أول عروسة صنعتها إسراء لم تكن نتيجتها مرضية بالنسبة لها مما دفعها إلى جمع معلومات عن المجال بشكل أكبر لتلاحظ المزيد من التطور مع الوقت ومن ثم تشارك أعمالها على صفحتها الشخصية بموقع " فيسبوك" من أوائل عام 2018 لتفاجيء بكثير من الرواد يرغبون في اقتناء منتجاتها.





وعن سبب تركها العمل في مجال الهندسة تقول إيثار: " ما اقدرش أقول تركت العمل بإرادتي و ما أقدرش أقول غصب عني هي الظروف فرضت نفسها علينا انا كنت بشتغل بعد الجواز في شركة مقاولات حتي الشهر الثامن في الحمل، و فعلًا ما كنتش أقدر أكمل و لا أقدر أسيب ابني خصوصًا إني بعيدة خالص عن ماما ووالدة زوجي وزوجي و أهلي ماكانش في منهم أي اعتراض خالص على شغلي بالعكس دائمًا بيشجعوني إني أعمل كيان خاص بيا".





لم تندم إيثار ولو للحظة لتركها عملها كمهندسة معلقةً: " لا خالص مش ندمانة ولا زعلانة لأني بعمل حاجة بحبها والحمد لله قدرت الاقي نفسي فيها، وساعدني على الاستمرار تشجيع كبير جدًا و مستمر من زوجي الذي ساعدني على تطوير مستواي، ووالدتي ووالدة زوجي و كثير من أصدقائي الذين دائمًا ما يشجعوني على الاستمرار والتطوير".









جروبات الفيس بوك لتبادل التجارب حول تعليم و صنع عرائس الاميجورومي كانت السبيل الذي طورت منه إيثار موهبتها وتعلمت المزيد في هذا الفن من الأشغال اليدوية، فلم تعتمد على الموقع الأشهر في تعلم الأشغال اليدوية والمهارات يوتيوب، قائلةً: "أكتر حاجة بكرهها في حياتي كلها إني أقعد أتفرج علي فيديوهات على اليوتيوب، ولم استفد منها بشكل كبير، إضافة إلى إني بعد شغلي بفترة أخدت كورس وكانت المدربة بتشرح اونلاين عن طريق فيديوهات شاهدت منها اللي قدرت اتفرج عليه، لكن لم تكن لدي قدرة على مشاهدة الكورس كامل، و لو احتجت معرفة شيء ضروري غصب عني كنت بروح لليوتيوب".





الصعوبات التي تواجهها إيثار هي عدم توافر كافة الألوان بشكل دائم، إضافة إلى قيام كثير من التجار برفع سعر بيع الخيط بشكل مبالغ فيه خصوصًا النوع المستورد، موضحًا أنه قبل أزمة كورونا كانت تذهب إلى منطقة الأزهر لشراء كافة احتياجاتها من الماتريال دفعة واحدة، لكن بعد الأزمة اللون اللي يخلص تشتريه من أقرب الأماكن بجوار بيتها بالقاهرة.





ويبلغ مقاس العرائس التي تصنعها إيثار 30 سم، مشيرةً إلى أنه كلما زادت التفاصيل كلما زاد وقت الانتهاء من صنع العروسة، والذي يتراوح ما بين اسبوعين لشهر تقريبًا، ولو شيء صغير كميدالية تنتهى منها فى يومين فقط، وعن سعر البيع تضيف: " الأسعار التي أبيع بها متوسطة وتبدأ من 30 جنيه إلى 900 جنيه، والأخير هو ثمن أغلي قطعة صنعتها، ولم تباع حتي الآن لغلو الثمن ربما، لكني دائمًا أحاول أن تكون أسعاري في متناول الجميع، رغبةً في وصول فني لكل الناس".





وعن أهمية صنع عرائس الاميجورومي بالنسبة لها تقول إيثار: "النوع ده من الأشغال اليدوية مطلوب، لأنه جزء من الهاند ميد، و في ناس بتقدره فعلًا رغم غلو سعره نسبيًا والمبرر بكثرة المجهود والوقت والتركيز عن باقي منتجات الكورشيه".





وعن ردود الأفعال حول أعمالها توضح أن التعليقات على أي منتج تشاركه على صفحات التواصل الاجتماعي إيجابية، منبهةً أن ريفيوهات الناس اللي بتستلم منها الشغل و بتشوفه علي الطبيعة وتعليقهم بتسلم إيدك أجمل تعليق بشوفه علي شغلي، مشيرة إلى أنه يوجد أيضًا بعض الانتقادات، لكنها كل يوم تتعلم من الاخطاء في عملها لتطوير نفسها.

" نفسي اكبر عدد من الناس يشوف شغلي، وأتمني في يوم من الأيام يكون عندي ورشة خاصة بيا لتعليم وصناعة فن جميل زي الاميجرومي" .. هذا ما تحلم به المهندسة المعمارية إيثار جمال الدين، مختممةً: "الأمومة عايزني أحقق كياني، وده من خلال شغل الاميجرومي الحمد لله اتحقق كممارسة للهواية، لكن لو توافرت فرصة أمامي لممارسة عملي كمهندسة احتمال أرجع، ولا أعتقد أن سوق العمل هيحتاج مهندسة بعيدة عن المجال لوقت طويل".







