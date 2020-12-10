محمد يحيى: محاربة الفساد الرياضي لا تقل أهمية عن محاربة كورونا

قال محمد يحيى، الناقد الرياضي وعضو نقابة الصحفيين، إن فكرة وجود ورشة عمل عن محاربة الفساد الرياضي في مصر جديدة ومختلفة، معقبا: الجهات الرقابية دائما تحارب الفساد ولكن حاليا عندما وصل الفساد في الرياضة إلى ملايين الدولارات أصبح الأمر مختلف ولهذا تم عمل هذه الورشة.





وأكمل "يحيى" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، الفساد الرياضي سيعمل على خسارة ملايين الدولارات، مشدد على أن محاربة الفساد الرياضي لا يقل أهمية عن محاربة كورونا.





وتابع: يجب أن يكون هناك اجتماعات و ورش عمل عديدة لمحاربة الفساد الرياضي، معقبة:محاربة وتوقيف الفساد يحتاج إلى وقت ومجهود كبير.





وأضاف، في مصر لدينا قانون لمحاربة الفساد في مصر، ولكن ليس بالشكل الفعال، وعليه شدد وزير الرياضة على ضرورة تعديل بعض اللوائح والقوانين به لتتماشى مع الأفكار الحديثة.





وأشار إلى وجود اهتمام من قبل الدولة لمحاربة الفساد والتوعية حوله، معقبا: الفساد الرياضي يندرج منه جزء تحت تعاطي المنشطات.



