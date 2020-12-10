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تعليم

إقبال كثيف لسحب استمارات الترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب بتربية نوعية عين شمس

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:42 ص
انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية
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باسنتي ناجي

قال  الدكتور " أسامة السيد " عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، إن  الكلية تشهد إقبالا كثيفا من الطلاب لسحب استمارات الترشح للانتخابات الطلابية وذلك بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم ، مشددًا علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة الطلاب من انتشار العدوي بينهم.

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وأوضح " السيد " في تصريحات خاصة لـ موقع " صدي البلد " أن وكيلة الكلية لشئون الطلاب والتعليم ووكلية الدراسات العليا بالكلية سيشرفان  علي تطبيق التدابير الوقائية والتي تتمثل في ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر لقاعات الإنتخابات ، لافتًا إلى عملية سحب الاستمارات ستستمر الي الساعة الثالثة عصرًا.

وأضاف عميد تربية نوعية عين شمس أن إعلان قوائم التشريح اليوم عقب إنتهاء المرشحين من سحب الاستمارات ، موضحًا أن السبت المقبل سيتم فتح باب الطعون لتبدأ الإنتخابات صباح يوم الأحد.

 

وفى تصريحات سابقة، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أنه منذ توليه المسئولية بوزارة التعليم العالي، حرص على الخروج باللائحة الطلابية إلى النور، وذلك في نهاية عام 2017 (بعد عشر سنوات من أخر لائحة)، مشيرا إلى أنه تم وضع اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية في بداية 2019 ليكتمل البناء لخدمة الطلاب.

 وشدد الوزير على أهمية المشاركة الفعالة في انتخابات الاتحادات الطلابية والتي تمثل المنصة الشرعية للطلاب، وتساعد على خلق قيادات طلابية واعية ملمة بقضايا الطلاب والشباب عامة، موجها الدعوة لجميع الطلاب بعدم الانسياق وراء أبواق أهل الشر ذوي الآراء السلبية الذين يدعون دائما لإفشال أي تجربة تؤدي إلى رفعة ونجاح للوطن.

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