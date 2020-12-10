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حوادث

بعد تحذيرات الأرصاد.. رسالة هامة من الداخلية للمواطنين على الطرق

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
وجهت وزارة الداخلية رسالة هامة للمواطنين مرتادي الطرق ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ، عقب تحذيرات الأرصاد بشأن حالة عدم الاستقرار التى تبدأ اعتبارا من يوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .

٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.

وفى سياق متصل قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية، إننا الآن فى فترة الخريف التى تقع بين الاعتدال فى درجات الحرارة والعودة إلى الانخفاض مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذا الأسبوع كان مستقرا بشكل كبير.

وأضاف "شاهين"، أن استقرار درجات الحرارة سيستمر اليوم وغدا وبداية يوم السبت، ولكن سيكون هناك حالة من حالات عدم الاستقرار فى الأسبوع المقبل.

وأكد حالات عدم الإستقرار وسقوط الأمطار ستكون على المنطقة الشمالية كلها، سواء كانت السواحل الشمالية أو الوجه البحرى والقاهرة، ممتدة لمناطق من شمال الصعيد.
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