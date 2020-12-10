ارتكب خطأ فادحًا.. شاهد.. السعودية تعتقل شابا تباهي بحبوب مشبوهة وسلاح رشاش

ظهر شاب سعودي من خلال مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وهو يرتكب خطأ فادحًا ويتباهى بذلك.





وألقى عناصر الفرق السرية التابعة لدوريات الأمن السعودية في منطقة عسير القبض على شاب سعودي في العقد الثالث من العمر، بعد ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي يستعرض بسلاح رشاش وحبوب مجهولة.









وظهر الشاب السعودي في مقطع مصور متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يتباهى برفقة شخص آخر، بحمل سلاح رشاش وحبوب يشتبه في أنها خاضعة لرقابة طبية.





وأكد حساب ”سناب الداخلية“ المتخصص في الأخبار الأمنية ووزارة الداخلية السعودية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، بعد القبض عليهما.





وكان الشاب المتهم جالسا داخل سيارة يستعرض حبوبا، وسلاحا رشاشا، كما ظهر آخر برفقته، دون أن يتم الكشف عن هويتهما.