أخبار السعودية اليوم: استمرار تراجع منحنى إصابات كورونا.. التحالف يدمر زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون.. والبرنامج السعودي ينجز مشروعين طبيين في عدن

البرنامج السعودي ينجز مشروعين طبيين في عدن

استمرار تراجع منحنى إصابات كورونا في السعودية

التحالف يدمر زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون من الحديدة

السعودية تعوّل على وعي المجتمع مع اقتراب وصول لقاحات









استمر تراجع منحنى الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية، مسجلًا بذلك 159 إصابة لأول مرة منذ 8 أشهر، مع الاستمرار في الالتزام بالتدابير والاحترازات الوقائية.









وأعلنت وزارة الصحة السعودية، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بالفيروس عند 359 ألفًا و274 حالة، وذلك بعد تسجيل 159 إصابة جديدة، اليوم.









وقالت الوزارة إنها سجلت 210 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 349 ألفًا و624 حالة.









كما سجلت 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6002 حالة وفاة.









وبلغت الحالات النشطة 3648 حالة، منها 550 حالة حرجة تتلقى العناية الفائقة.









وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من اعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة.









وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن «قوات التحالف البحرية رصدت محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة».









وأضاف: «تم تدمير الزورقين المفخخين اللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية».









وأكد العميد المالكي، أن «الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة»، مشددًا على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.









وأطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مشروعين طبيين، من شأنهما الارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المدينة، بحسب ما أفاد به بيان للبرنامج.









وأفاد البرنامج السعودي بأن المشروع الأول يتمثل في تجهيز قسم غسيل الكلى بالمستشفى الجمهوري بمديرية خورمكسر، فيما يتمثل المشروع الآخر في تجهيز مختبر الدم في المستشفى الجمهوري.









وخلال تدشين المشروعين بحضور محافظ عدن أحمد حامد لملس، ومدير عام مكتب الصحة في عدن الدكتور علي صالح، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي، أوضح الأخير أن المشروعين سيسهمان في تحسين جودة الخدمات الطبية، وزيادة الطاقة التشغيلية والإنتاجية للمنشآت الصحية، ورفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحالات المزمنة، وتسهيل وتسريع الحصول على الرعاية الصحية.









ويتضمّن مشروع تجهيز قسم غسيل الكلى للمستشفى الجمهوري بمديرية خورمكسر في عدن تزويده بأجهزة وكراسي غسيل الكلى وملحقاتها، بالإضافة إلى جهاز تفتيت الحصوات، ومحطة معالجة المياه المستخدمة في غسيل الكلى، ومحطة تبريد للأجهزة الموردة لمركز الكلى، لتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية، بما يحسن من كفاءة التشغيل، ويرفع الطاقة الاستيعابية لأكبر عدد من المرضى داخل وخارج عدن، ويخلق فرص عمل للكادر الطبي في المستشفى، ويخدم ما يقدّر بـ 1440 مريضًا سنويًا.









ويشمل مشروع تجهيز مختبر الدم في المستشفى الجمهوري تركيب 15 جهازا طبيا يساعد على إجراء التحاليل الطبية والتبرع بالدم، ويرفع الطاقة التشغيلية للمختبر لاستيعاب عدد أكبر من المرضى والمراجعين المستفيدين من المختبر، ويخلق فرصا وظيفية لكوادر المختبر، ويخدم نحو 10.965 شخصا من أهالي عدن.









وتعد هذه المشاريع جزءا من حزمة المشاريع التنموية التي دشنها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والتي تتضمّن إنشاء 4 مدارس، ومشاريع تعبيد وإنارة الطرق الحيوية في المحافظة، ومشروع تطوير وتوسعة حقل المناصرة الذي يوفر المياه النظيفة لنحو مليون ونصف مستفيد من أهالي عدن وما جاورها، ومشروع إعادة تأهيل صالة «الشهيد علي أسعد مثنى» الرياضية، كما يعمل على دعم قطاع الزراعة، وقطاع النقل، من خلال رفع كفاءة خدمات كلٍ من مطار وميناء عدن.









وقد أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من 193 مشروعًا في 7 قطاعات رئيسية هي: "الصحة، الطاقة، النقل، المياه، التعليم، الزراعة والثروة السمكية، بناء قدرات المؤسسات الحكومية" من خلال مكاتبه في اليمن، وبالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.









ويتبنى البرنامج أفضل الممارسات في التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزًا للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.









غالبًا ما تواجه الأشياء الجديدة في المجتمعات تحديات في مدى قبول الناس لها، فرغم أن كثيرًا منها كانت ابتكارات غيرت الحياة وزادت من تطور البشرية في مختلف المجالات، فإنها تواجه غالبًا صعوبة في الإقناع والانتشار.









ويواجه العالم فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) بعدد من اللقاحات، صُنعت من قبل شركات حول العالم، التي قد تفتح باب المواجهة بينها بنشر الشائعات وإثارة المخاوف، لأهداف تجارية أو أكثر.









اللقاح الجديد لـ«كوفيد19» يشبه لقاح الإنفلونزا الموسمية في إقبال المجتمع عليه، حيث يخشى البعض الحصول عليه رغم أهميته، وتأكيد الأطباء عليه، حيث تسعى وزارة الصحة السعودية إلى توعية المجتمع سنويًا بلقاح الإنفلونزا الموسمية.









في السعودية، كانت هناك تصريحات من مسئولين في البلاد بأنها تتطلع إلى أن يغطي لقاح «كوفيد19» المنتظر نحو 70 في المائة من السكان مع نهاية عام 2021، وأنها ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح.









وهذا ما يفتح باب السؤال حول الكيفية التي سيكون عليها اللقاح في السعودية، وما المخاوف والفروقات بين هذه اللقاحات.









الدكتور عبد الله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أكد أن استراتيجية التحصين بلقاحات «كوفيد 19» في السعودية، تعتمد على مبدأ الأولوية في الحصول على اللقاح للفئات الأكثر عرضة للإصابة والمضاعفات الشديدة، ثم التوسع بعد ذلك إلى باقي أفراد المجتمع، مؤكدًا في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن «الصحة» السعودية تعول على وعي المجتمع بأهمية اللقاحات عمومًا ولقاح «كوفيد19» خصوصًا، في حماية الصحة العامة، وأن المملكة قد اتخذت إجراءات مشددة لاختيار أكثر اللقاحات فاعلية وسلامة.