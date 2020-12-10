محمد رؤوف: المجموعة الخاصة بالملك توت عنخ أمون ستكون أبرز مقتنيات المتحف الكبير

قال محمد رؤوف، عضو المكتب العلمى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إنه سيتم نقل 22 مومياء من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة.





وأضاف محمد رؤوف، خلال حواره ببرنامج صباحك مصري، المذاع على فضائية أم بى سى مصر 2 ، أنه تم تزيين ميدان التحرير بأشجار وزهور ضمن موكب نقل المومياوات، منوهًا إلى أن أزمة جائحة كورونا لم تؤثر على سير العمل فى جميع المناطق الأثرية.





وأشار عضو المكتب العلمى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إلى أن المتحف الكبير ومتحف الحضارة بالفسطاط نقلة كبيرة فى خريطة السياحة، لافتًا إلى أنه تم استقبال مومياء رمسيس الثاني أثناء جولة فى باريس بمراسم ملكية.





وتابع عضو المكتب العلمى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، أن متحف الحضارة بالفسطاط يضم مجموعة فريدة من الأثار لجذب الزوار، موضحًا أن المجموعة الخاصة بالملك توت عنخ أمون ستكون أبرز مقتنيات المتحف الكبير ، مشيرًا إلى أن الاكتشافات الأثرية يتم الإعلان عنها بحضور سفراء دول عربية وأجنبية.





وأكد عضو المكتب العلمى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، أن هناك خطة لا بد من وضعها قبل عملية التنفيذ، مضيفًا أن الحكومة المصرية تعطي الناس بدائل للسكن، متابعا أن الشعب المصرى الآن أصبح صاحب وعى بقيمة الأماكن الأثرية والحضارية.



