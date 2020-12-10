أبوظبي التجاري - مصر يشارك في ندوة «مهارات الخريجين المطلوبة في سوق العمل المصري»

شارك بنك أبوظبي التجاري - مصر ( ADCB ) ، أحد أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية، في الندوة التي نظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة جامعة الإسكندرية تحت عنوان : " مهارات الخريجين المطلوبة في سوق العمل المصري " ، مع أصحاب ورواد الأعمال بمحافظة الإسكندرية، لمناقشة تأثير جائحة " كورونا " على سوق العمل والتغيرات التي حدثت في مجال التوظيف لخريجي الجامعة .

يأتي ذلك في إطار حرص بنك أبوظبي التجاري - مصر الدائم على المساهمة في تطوير فكر الشباب ورواد الأعمال للتعرف على مستجدات سوق العمل لمقابلة احتياجاته عبر مشروعاتهم، وكذلك مواكبة التغيرات الطارئة بسوق العمل ومجالات التوظيف تأثرًا بجائحة "كوفيد-19".

ويولي بنك أبوظبي التجاري - مصر أهمية كبيرة لتعزيز فكر ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المصرية - بما يتوافق مع جهود الدولة والبنك المركزي - وذلك لدورهما في خلق المزيد من الوظائف ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي للشباب والمجتمع، حيث يوفر هذا الفكر منافذ جديدة لخلق الوظائف التي يمكن أن تساعد في تقليل معدلات البطالة برؤوس أموال قليلة نسبيًا.

كما شارك في الندوة التي أقيمت بجامعة الإسكندرية كلٍ من الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، الدكتور محمد عبد العظيم القائم بأعمال عميد كلية التجارة، الأستاذة/ مها فخرى المدير التنفيذي لمشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، وهانم الشناوي مدير مشروع المركز الجامعي بالجامعة الأمريكية، ولفيف من رؤساء مجالس إدارات الشركات، ورجال الصناعة، والمجتمع المدني.

وناقشت الندوة عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بسوق العمل كان في مقدمتها "الاتجاهات الحالية والتحديات بشأن تعيين الخريجين الجدد من ذوي المؤهلات العليا"، و"مقترح عمل استبيان للمنشآت حول مهارات سوق العمل الواجب توافرها من خريجي الجامعات".

جدير بالذكر أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة يعقد هذه اللقاءات بصورة دورية منذ عام 2019 في الجامعات المختلفة لربط الجامعات بمتطلبات وتطورات سوق العمل.