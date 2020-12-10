تدريب عمال النظافة بمستشفى مطروح العام على طرق الوقاية من فيروس كورونا

نظّمت مديرية الصحة بمطروح تدريبا لعمال النظافة بمستشفى مطروح العام وتم التدريب من قبل فريق السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع فريق مكافحة العدوى بالمستشفى . العدوى









وأكد الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تدريب عمال النظافة بمستشفى مطروح العام بهدف الوقاية من فيروس كورونا والأمراض المعدية حيث تم تدريبهم على الواقيات الشخصية وأهمية الالتزام بها في ظل جائحة فيروس كورونا وطريقة التعامل مع النفايات الخطرة والعادية أثناء رفعها من الأقسام ومناقشة السلبيات التي تم ملاحظتها أثناء المرور اليومي وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ عليهم من العدوي.





وأشار إلى أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية بمركز الإعلام بمطروح بالتنسيق ومسئولي التربية والتعليم والاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس للتعريف علي تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس لمواجهة فيروس كورونا والإجراءات المتبعة عند الاشتباه في وجود حالة إصابة.









وأكد الدكتور شريف كامل، مدير عام الطب الوقائي، ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، منعا لزيادة انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة مع عودة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا بعدد من الدول.





وشدد على التزام باستمرار الإجراءات الوقائية من التزام العاملين بجميع الجهات الحكومية ومنع الدخول إلا بارتداء الكمامات مع تكثيف جهود التطهير والتعقيم لكافة المنشآت مع التهوية الجيدة، وكذلك رش الشوارع بالمياه والكلور ومراجعة التزام الكافيهات والكافتيريات والمنشآت المشابهة بالالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي، وكذلك أهمية التعقيم والتطهير بالمدارس مع توعية الطلاب بأهمية النظافة الشخصية والتطهير خاصة غسيل الأيدي بالماء والصابون وارتداء الكمامات والتباعد منعا للعدوى .





من ناحية اخرى نظمت ادارة القوافل بمديرية الصحة قافلة طبية بقرية علوش بمدينة مرسى مطروح، والتي بدأت أمس الأربعاء وتستمر حتى اليوم والخميس .





وأكد الدكتور أحمد البلتاجي ان القافلة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ومتوافر بها كافة التخصصات الطبية والأدوية بالمجان لتقديم الخدمات الصحية لأهالي القرية ضمن خطة المديرية للقوافل العلاجية بمدن ومراكز المحافظة.



