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محافظات

وزير التموين يتفقد المخابز والمجمعات الاستهلاكية ببشاير الخير 2

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
أجرى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصحبته اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، جولة تفقدية بالمخابز والمجمعات الاستهلاكية بمنطقة بشائر الخير، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وحجم وجودة الخبز.

وخلال جولته، أكد وزير التموين على تقديم الخدمة بصورة تليق بالمواطن.

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واستمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، إلى شكاوى واقتراحات المواطنين، خلال تفقده لمركز خدمات محرم بك، جاء ذلك خلال جولته لمحافظة الإسكندرية اليوم. 

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مركز كوم الشقافة للسلع الاستراتيجية، للاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من السلع داخل المركز.

وقد استقبل اللواء محمد الشريف، بديوان عام محافظة الإسكندرية صباح اليوم الخميس، الدكتور علي المصيلحي، في حضور المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، قبيل بدء جولته داخل المحافظة تتضمن تفقد العديد من الأنشطة التموينية داخل الثغر.

وعقب جولته داخل مخازن النشار والخميرة، تفقد الوزير مركز خدمات محرم بك المطور بغيط الصعيدي، حيث اطمأن على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد شنت إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة، و ريهام عبد القادر رئيس الرقابة حملات مكثفة فى نطاق الادارة، أسفرت عن ضبط مصنع بمنطقة الكيلو 21 بدون ترخيص يقوم بتصنيع وتعبئة  منتجات الألبان  (الكريمة) بدون اي اشتراطات صحية وبدون اي مراعاة للقواعد الصحية المتبعة فى مثل هذه المنشآت وذلك للمرة الثانية خلال يومين. 

وتم ضبط 5 عبوات كريمة زنة العبوة الواحدة 15 كجم بإجمالى 75 كجم كريمة مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات. 

وتم تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ اللازم قانونيا لهذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام. 

يأتي هذا بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مصانع الألبان والتصنيع الغذائى غير المرخصة و التى لا تخضع للاشتراطات الصحية حفاظا على صحة المواطنين. 

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية وإشراف أحمد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية حملات على الأسواق التي أسفرت عن ضبط مصنع عصائر بدون ترخيص من الجهات المختصة بمنطقة أبيس، والتحفظ على نحو ١.٧٥ طن عصائر فاسدة. 

تم التحفظ على عدد 10 براميل مركز مانجو وزن البرميل 50كجم، وعدد 10 براميل مركز فراولة وزن البرميل 50 كجم، وعدد 10 براميل مركز جوافة وزن البرميل 50 كجم، وعدد 5 براميل عصير برتقال مركز وزن البرميل 50 كجم.
وزير التموين يتفقد المخابز والمجمعات الاستهلاكية ببشاير الخير 2
وزير التموين يتفقد المخابز والمجمعات الاستهلاكية ببشاير الخير 2
وزير التموين يتفقد المخابز والمجمعات الاستهلاكية ببشاير الخير 2
وزير التموين يتفقد المخابز والمجمعات الاستهلاكية ببشاير الخير 2
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