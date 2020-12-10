طلاب جامعة القاهرة يقبلون على تقديم أوراق الترشح لانتخابات الاتحاد

شهد صباح اليوم إقبالا كبيرا من طلاب جامعة القاهرة إدارات رعاية الشباب بالكليات لتقديم أوراق ترشحهم للانتخابات الطلابية في اليوم الأول لانطلاقها، حيث التزم الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.





استعدت الجامعات لانطلاق الانتخابات الطلابية وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث يتساءل البعض حول الإجراءات المتبعة وكيفية التقديم وشروط الترشح، إضافةً إلى مراحل إجراء الانتخابات خلال أسبوعين قادمين.





وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها خلال فترة الانتخابات الطلابية، موضحا أنه سيتم منع الدخول بدون كمامات، كما أنه سيكون هناك حرص بعدم وجود تجمعات بالدعاية الانتخابية.





وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أن خلال العملية الانتخابية، سيكون هناك التزام بكافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة، كما أن وزير التعليم العالي سبق وأن شدد على الالتزام بالإجراءات حيث إن هناك وجود ضوابط قانونية ضد من يخالف الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعى، قد تصل إلى الفصل.





ومن جانبه كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن انتخابات الاتحادات الطلابية ستجرى وسط إجراءات احترازية مشددة والتي اقرتها الوزارة منذ بدء الدراسة وتنفذها الجامعات.

وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أن الجامعات ستكون حريصة على عدم وجود تجمعات خلال الدعاية الانتخابية، بينما سيتم معاقبة المخالفين طبقا لقرارات وتعليمات الوزراة.

كشف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق مارثون الانتخابات الطلابية بالجامعات يوم 10 ديسمبر المقبل ، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، يوم 13 ديسمبر.

وأوضحت أن الجدول الزمني للانتخابات سيكون كالتالي:

1- 10 ديسمبر استقبال راغبي الترشح

2- الإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، يوم 13 ديسمبر.

3- تلقي الطعون على الكشوف يوم 14 ديسمبر

4- فحص الطعون يوم 15 ديسمبر.

5- الاعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 16 ديسمبر.

6- 17 ديسمبر انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين بالجامعات .

7- بدء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج، يوم 20 ديسمبر.

8- اجراء جولة الإعادة 21 ديسمبر.

9- بدء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 22 ديمسبر .

10- يوم 23 ديسمبر انطلاق انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

11- اختتام الماراثون الانتخابي يوم 24 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة، ونائبه.

وقد أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ماراثون الانتخابات الطلابية سيبدأ يوم الخميس 10 ديسمبر.