علي باباجان: أردوغان على نفس السفينة مع زعماء العصابات والمافيا

شن علي باباجان، رئيس حزب التقدم والديمقراطية التركي، اليوم الخميس، هجوما جديدا على الرئيس رجب طيب اردوغان، مؤكدا أنه أصبح في نفس السفينة مع زعماء العصابات والمافيا.





ووفقا لصحيفة "زمان" التركية المعارضة، وصف باباجان إن شريك حزب العدالة والتنمية حزب الحركة القومية بـ"العصابة"، فيما وصف شريكه الآخر حزب الوطن بـ"الانقلابي".





وقال علي باباجان إن الرئيس التركي، أصبح في نفس السفينة مع زعماء العصابات والمافيا والانقلابيين المسؤولين عن انقلاب 28 فبراير 1997 الذي أطاح بحوكة شيخه وأستاذه نجم الدين أربكان الراحل، زعيم حزب الرفاه، الذي حل محله اليوم حزب السعادة، مشيرا إلى أن "على لسان أردوغان أكمام وقيود بحيث بات لا يستطيع نطق كلمة دون إذن من شريكه الصغير دولت بهجلي، حزب الحركة القومية".





وأكد رئيس حزب التقدم والديمقراطية التركي، أنهم لم يركبوا أبدا "السفينة التي رسمها هذا الشريك المؤيد لظلام انقلاب 28 فبراير 1997، ولم يركبوا أبدًا نفس السفينة مع المافيا والعصابات والانقلابيين"، مشددا على أنهم على نفس السفينة مع الأشخاص الصادقين والصالحين والشباب المخلصين وأصحاب المتاجر والمزارعين والعاملين، ومع أولئك الذين عانوا من الظلم.





وأضاف حليف الرئيس السابق: "أردوغان ضحى بأصدقائه الذين بلغت صداقته معهم 40 عامًا والذين انطلق معهم حتى لا يفقد فرحة الشريك الصغير الذي التقى به في الطريق".





أعاد باباجان للأذهان تصريحات رئيس حزب الوطن دوجو برينجك القومي اليساري قائلًا: "الأسبوع الماضي، قال الشريك الثالث لأردوغان (دوجو برينجك) إن أردوغان يقود السفينة، ولكن هو من يوجهه ويرسم له الطريق".



