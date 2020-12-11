إقرار السلام في الشرق الأوسط.. برلمانية توضح الهدف من تبني الرئيس السيسي للقضية الليبية

أشادت النائبة سامية رفلة عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، بمجهودات الرئيس السيسي، وحرصه على دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن مصر هي التي تقر الاستقرار فى المنطقة، بحكم كونها الدولة المحورية فى الشرق الأوسط.





وأشارت " رفله" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلي أن مصر تسعي جاهدة، من خلال إجراء العديد من الاتفاقيات الدولية، لتحقيق استقرار ليبيا فى المقام الأول، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا وحصوله علي أفضل وسام بالدولة الفرنسية، ما هي إلا إقرار من فرنسا بمجهودات الرئيس السيسي المستمرة فى إقرار السلام فى الشرق الأوسط وتبنيه القضية الليبية وتأييده للحركة الوطنية هناك.





وتابعت النائبة حديثها قائلة: "إن مصر أصبح لها مكانة عالية شأنها فى المحافل الدولية، بفضل مجهودات الرئيس السيسي ، إلي جانب سياسته الحكيمة فى اتخاذ القرارات، مؤكدة أن احترام كافة دول العالم له، يأتي نتيجة تصديه للإرهاب بكافة صورهِ وأشكاله، وإقراره لدعم السلام فى المنطقة.





وأعربت عضو لجنة العلاقات الخارجية عن تمنيها لضرورة مواصلة الجهود فى دعم واستمرار هذه المساعي، للوصول لحركة إيجابية، لتحقيق الإستقرار بالشرق الأوسط، الذي هدمته الميول الأجنبية فى الفترات الماضية، فى محاولة منها لتفتيت الدول العربية لتحقيق مطامعها الخاصة.





جاء ذلك بعد أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا، مشددًا على أنه الطريق الوحيد الممكن لتسوية هذه الأزمة؛ لضمان استقرار هذا البلد الشقيق، الذي يشترك مع مصر في حدود يصل طولها الى 1200 كم.





وقال الرئيس السيسي في حديث خاص لـ صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية تنشره اليوم الأربعاء، في ختام زيارته إلى باريس، إنه من الحتمي إنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا والتي تهدد استقرار هذا البلد.