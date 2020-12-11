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برلمان

برلمانى: على النواب القادمين استكمال مسيرة سابقيهم وتقديم الخدمات بالدوائر

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
وجه النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان رسالة للنواب الجدد، بعد انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وإعلان اللجان العامة لنتائج المرشحين.

وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه على النواب الجدد استكمال مسيرة النواب الحاليين واستكمال تقديم الخدمات فى دوائرهم، هذا بالإضافة إلى ضرورة استخدام الأدوات الرقابية من طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.

وأخذ "عبد العال"، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميا، ممازحا النواب الناجحين "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".

وشهدت الجلسة الموافقة على فرض حالة الطوارئ، وكذلك نقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.

وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، والقوانين وفي مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.

وكان المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد عقد مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ان 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية واجنبية و3 مجالس حقوقية تابعة الانتخابات وان هناك بتغطية من جانب الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية التى بلغ عددها 51 مؤسسة محلسة وعددها 153 مؤسسة إعلامية دولية وفق الضوابط التى اقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وكشف لاشين إبراهيم خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، عن وجود تأخير فى فتح بعض اللجان الفرعية امام الناخبين بسبب تأخر وصول القضاة المشرفين على الانتخابات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

وأضاف أن القانون وضع من الإجراءات الكفيلة ما يضمن سلامة ونزاهة الانتخابات بدءا من وجود قاض على رأس كل لجنة فرعية إشرافا وإدارة مرورا بتشكيل اللجان العامة من مجموعة من القضاة إضافة إلى الفرز فى اللجان الفرعية بمعرفة القاضى رئيس اللجنة وبحضور مندوبى ووكلاء المترشحين وبمتابعة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية.

وقال إن نسبة المشاركة فى انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بلغت 29.50% وأن الأصوات الصحيحة لنظام القوائم بلغت 7 ملايين و730 ألفًا.
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